Terremoto in casa AFP Giovinazzo: esonerato il tecnico Marzella

L'intervista dial termine della sfida di Follonica, persa 4-1 dai biancoverdi, non faceva presagire niente di buono. I confronti interni al club, in serata, sono giunti alla conclusione che nell', penultima in classifica in serie A1 con appena 2 punti e reduce da quattro ko, si deve cambiare l'allenatore.Fuori, il tecnico della promozione nella massima categoria arrivata nel 2023, è la decisione pubblicata sulla pagina ufficiale del sodalizio giovinazzese: «A seguito di questa decisione - è scritto nella nota - comunichiamo anche le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo die dal ruolo di direttore generale di» che, però, «rimarrà nel club accanto al presidenteper trovare le migliori soluzioni per il bene della AFP».La formazione biancoverde, dopo sette giornate di campionato, è penultima in classifica con 2 punti, uno in più del Sandrigo ultimo della classe: ha pareggiato all'esordio in casa con il Grosseto (3-3) e poi con il Novara (3-3), due settimane dopo. Cinque gli stop: a Forte dei Marmi (6-1), a Lodi (4-0), a Bassano del Grappa (5-2), l'harakiri interno col Montebello (da 3-0 a 3-5) e, l'ultimo, a Follonica (4-1)., aveva detto Marzella dopo il ko al Capannino.Parole pesanti come macigni che hanno preceduto il suo esonero, ufficializzato oggi. «Ad interim per tutelare gli interessi della società, dei tifosi e degli sponsor - è scritto -, il ruolo di direttore generale e sportivo verrà ricoperto dal vice presidente. Ora più che mai è necessario restare vicini alla squadra».