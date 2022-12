Sospeso l'arbitro dell'ultima partita dell'Afp Giovinazzo

"Nella giornata di oggi, dopo avere attentamente visionato le immagini disponibili, il Coordinatore del Settore Tecnico ha trasmesso alla Procura Federale le immagini dell'episodio accaduto al minuto 4.06 del secondo tempo della partita tra Rotellistica Camaiore e AFP Giovinazzo (coppa Italia di Serie A2) affinchè il Procuratore (ed eventualmente il Tribunale Federale) possano valutare la sussistenza di atti violenti estranei al normale andamento di una partita di hockey".È quanto si apprende da un comunicato dellaa seguito della gara di ritorno di Coppa Italia di serie A2 tradel 3 dicembre.Ad inizio secondo tempo, sul risultato di 4-2, Pardini commette fallo e Correa Mura si incarica di battere il tiro diretto. Il portiere Bandieri si alza e va incontro all'attaccante argentino colpendolo in modo non ammissibile. L'arbitrolascia proseguire per poi punire subito dopo Colamaria con un cartellino blu per un normale scontro di gioco. Finirà, in un clima ormai rovente, con un cartellino rosso per Correa Mura, Sabino Dangelico e per Guidi per la squadra di casa.All'indomani l'Afp commentava: "Ancora una volta siamo a recriminare un qualcosa che non sarebbe dovuto succedere, bastava applicare le norme.Stecca a uso improprio come arma e pugno in faccia al giocatore che tentava una giocata di fino.Ne consegue un furioso contestare un qualcosa che non andrebbe contestato se applicate le norme e partita rovinata.Buona Domenica dal circo Hockey".Lunedì intanto il Comitato Ufficiali di Gara Hockey Pistain questione fino al 31/01/2023 "per i gravi errori commessi durante la direzione di gara".Nell'attesa che Procuratore e Tribunale Federale valutino la sussistenza di atti violenti, la FISR fa sapere che: "A fronte di un numero crescente di episodi di gioco violento registrati sulle piste di serie A1 e Serie A2 nel corso di questa prima parte della stagione, il Settore Tecnico valuterà, di concerto con gli organi di giustizia sportiva, la possibilità di ricorrere a partire da gennaio all'uso delle immagini televisive per punire ex post tutti gli atti ritenuti violenti commessi durante le gare di Serie A1 e A2".L'Afp Giovinazzo, soddisfatta comunque per l'emanazione del provvedimento, avrebbe voluto maggiore fermezza ma perlomeno questa volta il rumore si è sentito e magari qualcosa potrà cambiare.