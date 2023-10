Silon Junior: «Giovinazzo-Canosa? I dettagli faranno la differenza»

«Ci aspetta una gara molto dura. Sarà un derby, il Canosa è una gran bella squadra e sono certo che»., pivot del, a segno già quattro volte nelle prime tre giornate di campionato, presenta il prossimo impegno della squadra di, in programma sabato pomeriggio al PalaPansini, per il quarto turno del girone B di serie A2 Elite.Gli ospiti dell'ex Chaminade Gianluca Tavone se da un lato hanno due punti in più dei propri avversari (6 il Canosa, 4 il Giovinazzo), dall'altro sono reduci dal crollo verticale casalingo di sabato scorso (4-10) contro il Benevento, a punteggio pieno proprio come il Manfredonia.In riva al mare Adriatico, poi, non ci sarà il pivot brasiliano, squalificato per una giornata, ma occhio, fra gli altri, a Alexandre Manoel Da Silva, conosciuto come, e Victor Guimaraes Falcetta, per tutti, oltre agli italiani La Bella, Mura e Telesca, tutti giunti in estate, e ai riconfermati Iodice, Diviccaro e Subrizio.I giovinazzesi del patrongiungono al match dopo aver raccolto ben quattro punti nelle ultime due gare (vittoria in casa sul Cesena e ics sul campo della Futura): «Se dovessimo fare una valutazione di questo inizio di torneo - è l'analisi di Silon -,. Siamo una squadra in costruzione e ci sono ancora tante situazioni dove dobbiamo migliorare, questo è vero e lo sappiamo tutti quanti, ma allo stesso tempo ci sono molti aspetti positivi.».Con il Canosa l'obiettivo è quello di allungare la mini striscia di risultati utili di fila: «. È un derby da queste parti, loro sono una bella squadra e noi dobbiamo stare attenti dal primo all'ultimo secondo della partita. I dettagli - conclude - faranno la differenza».E allora non resta che aspettare questo pomeriggio, quando, due delle quattro compagini pugliesi del raggruppamento, si incontreranno sul parquet del PalaPansini. Il fischio d'inizio è fissato alle ore 16.00.