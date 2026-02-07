Nunes Tanke
Il Defender Giovinazzo ospita il Soverato. Tanke: «Per noi è una fase cruciale»

I biancoverdi di Menini sono reduci dall’exploit di Pescara dopo aver frenato in casa la corsa della capolista Benevento

Giovinazzo - sabato 7 febbraio 2026 14.36
Il Defender Giovinazzo C5, reduce dall'exploit di Pescara, proverà a bissare il successo ottenuto sul campo dell'Academy, questo pomeriggio, quando ospiterà il Soverato Futsal nel diciottesimo turno di campionato: l'obiettivo è quello di continuare a scalare la classifica del girone B di serie A2 Elite.

Il club del presidente Carlucci, che due settimane fa, proprio in casa, ha frenato la corsa della capolista Benevento, è quinto, a quota 32 punti, con un punto in meno rispetto alla New Taranto (a 33 punti), con due dalla Lazio (a 34 punti) e con cinque dalla vice capolista Sulmona (a 37 punti). Quattro squadre in un fazzoletto di appena cinque punti con i giovinazzesi a chiudere il gruppo, in piena zona play-off dopo il 5-6 di Pescara.

«Credo che il nostro lavoro - ha detto Nunes, il "Tanke", cioè il "carro armato" biancoverde - sia fatto bene, settimana dopo settimana. E quando manca qualcuno per infortunio, c'è sempre qualcun altro pronto a subentrare e a fare il suo lavoro. Il nostro gruppo è molto forte, sono felice che di aver segnato tre gol», ha detto.

Adesso, però, è il turno del Soverato Futsal del tecnico Loprieno che, in piena zona play-out dopo il ridimensionamento di gennaio, ha riabbracciato Ronaldo (17 gol), che però in Puglia non ci sarà perché squalificato. Per i padroni di casa sarà assente Palumbo. «Per noi è un momento cruciale - ha chiarito Tanke -, stiamo lavorando con la stessa volontà e concentrazione con cui abbiamo lavorato in vista della partita con il Benevento: giochiamo per vincere, ora sono tutte finali».

L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
  • Lucas da Conceição Nunes
