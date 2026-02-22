Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo

I biancoverdi di Menini, reduci dal ko in campionato contro la Lazio, superano 7-3 il Melilli. Doppietta di Cutrignelli

Giovinazzo - domenica 22 febbraio 2026 9.19
Vince il Defender Giovinazzo C5 - 7-3 il risultato finale - con il Città di Melilli nel match valido per il ventesimo turno del girone B del campionato di serie A2 Elite. Per il sodalizio di Carlucci, quinto a quota 38 punti in condominio con la New Taranto, si tratta della dodicesima vittoria stagionale, tante quante quelle conquistate da parte dell'Atletico Canicattì terzo in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sulla coppia pugliese.

I siciliani sono scesi in campo privi di Fichera e Failla, appiedati in settimana dal giudice sportivo, e con l'indisponibile Spampinato, assenze che hanno inevitabilmente pesato sulle limitate rotazioni e sulle sorti dell'incontro che è stato a senso unico sin dai primi minuti con una tripletta del solito Difonzo, autore di 18 reti complessive.

Mister Everton manda in campo Pappalardo, Gianino, Rizzo, Monaco e Bocci, mentre sul versante opposto Menini risponde con Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Tanke. Subito in vantaggio al 3' il Giovinazzo con Cutrignelli che trova l'1-0 con un fendente ben preciso dopo l'angolo battuto da Difonzo. Inaspettatamente Bocci al 6' indossa la maglia del power play e Raffagnino chiama Di Capua ad un intervento difficile.

Solo pochi secondi dopo il fallo di Netti su Fanfulla porta alla punizione trasformata da Palumbo per il 2-0 al 9'. Al 10' azione fotocopia del primo goal per il 3-0 con Cutrignelli nuovamente a capitalizzare l'angolo di Difonzo, prima dell'assolo del solito Difonzo che si conclude a qualche centimetro dal palo. È Dibenedetto al 13' a siglare il 4-0 chiudendo un'intesa imbastita con Tanke.

Reazione d'orgoglio del Melilli con la rete del 4-1 al 15' di Rizzo ben servito da Raffagnino. Fallisce il bis lo stesso Rizzo sbagliando il lob davanti a Di Capua e chiudendo di fatto il primo tempo. Nella ripresa al 3' parte forte il Defender e Difonzo mette il sigillo sul 5-1 al termine di un'azione da manuale partita da Cutrignelli e Tanke.

Imprendibile ancora Difonzo nel realizzare, 30 secondi dopo, il 6-1 questa volta lanciato da Fanfulla. La traversa ferma Dibenedetto al termine di un dribbling da applausi. Non è da meno al 10' Scuderi che salta due avversari e deposita in rete il 6-2. Dimezza lo score sul 6-3 al 12' Gianino che riceve una palla conquistata caparbiamente in area da Bocci.

Fallisce, poi, lo stesso Gianino una delle ultime palle goal, prima che al 18' Tanke in versione assist-man non consenta di confezionare il cioccolatino del 7-3 finale per Difonzo. «Complimenti al Melilli, una squadra che non molla mai - ha detto al termine della gara il responsabile dell'area tecnica biancoverde Menini -. Noi, invece, un po' bruttini in campo, ma l'importante era la conquista dei tre punti».

Il Defender Giovinazzo C5 è tornato al successo dopo il ko esterno in campionato sul campo della Lazio: «Ma ci eravamo già riscattati in Coppa Italia, sempre con la Lazio - ha continuato il tecnico -, col gruppo che ha dimostrato una mentalità pazzesca. Sono veramente contento e adesso siamo sulla strada giusta: in questa fase della stagione regolare non possiamo davvero più sbagliare, siamo ad un passo dal raggiungimento dei play-off. Dobbiamo, però, continuare a pensare di partita in partita», ha concluso Menini.
