Altri sport
Samira Barbolla Bonvino premiata al Salone d'Oro del Coni di Roma
L'atleta giovinazzese, domani, rappresenterà con orgoglio la nostra Puglia e la città di Giovinazzo
Giovinazzo - lunedì 29 settembre 2025 9.11
Un traguardo storico per la danza sportiva pugliese. Samira Barbolla Bonvino giovane talento della danza sportiva, si è distinta conquistando risultati di assoluto prestigio fra la medaglia di bronzo ai campionati Europei WDSF che si sono svolti a Zagabria e il secondo posto ai campionati italiani Assoluti FIDS, l'unica federazione riconosciuta dal Coni.
Un percorso di impegno, dedizione e sacrificio che verrà coronato da un riconoscimento ufficiale: domani, presso il prestigioso Salone d'Onore del Coni a Roma, l'atleta sarà premiata per i risultati ottenuti, rappresentando con orgoglio la nostra Puglia e Giovinazzo.
A sostenerla in questo cammino l'associazione sportiva Cuban Club Bari, guidata con passione e professionalità dagli insegnanti Antonella Illuzzi e dal suo collaboratore Fabio Leone i quali da anni formano atleti di altissimo livello e promuovono la danza sportiva come disciplina di eccellenza.
Questo premio non è soltanto un riconoscimento personale, ma anche un simbolo di crescita e di orgoglio per tutto il movimento sportivo giovinazzese.
