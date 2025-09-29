Samira Barbolla Bonvino
Altri sport

Samira Barbolla Bonvino premiata al Salone d'Oro del Coni di Roma

L'atleta giovinazzese, domani, rappresenterà con orgoglio la nostra Puglia e la città di Giovinazzo

Giovinazzo - lunedì 29 settembre 2025 9.11
Un traguardo storico per la danza sportiva pugliese. Samira Barbolla Bonvino giovane talento della danza sportiva, si è distinta conquistando risultati di assoluto prestigio fra la medaglia di bronzo ai campionati Europei WDSF che si sono svolti a Zagabria e il secondo posto ai campionati italiani Assoluti FIDS, l'unica federazione riconosciuta dal Coni.

Un percorso di impegno, dedizione e sacrificio che verrà coronato da un riconoscimento ufficiale: domani, presso il prestigioso Salone d'Onore del Coni a Roma, l'atleta sarà premiata per i risultati ottenuti, rappresentando con orgoglio la nostra Puglia e Giovinazzo.

A sostenerla in questo cammino l'associazione sportiva Cuban Club Bari, guidata con passione e professionalità dagli insegnanti Antonella Illuzzi e dal suo collaboratore Fabio Leone i quali da anni formano atleti di altissimo livello e promuovono la danza sportiva come disciplina di eccellenza.

Questo premio non è soltanto un riconoscimento personale, ma anche un simbolo di crescita e di orgoglio per tutto il movimento sportivo giovinazzese.
