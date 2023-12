Roselli torna biancoverde: è del Defender Giovinazzo C5

tornerà a vestire la maglia del: il primo arrivo del mercato dicembrino del sodalizio sportivo del presidenteè in realtà un graditissimo ritorno.Il pivot classe '98, infatti, ritrova i biancoverdi dopo la parentesi vissuta con le Aquile Molfetta, in serie A2, nei primi mesi di questo campionato. «Sono tornato a Giovinazzo dopo essermi meritato, con i miei compagni,», ha detto l'ultimo arrivato alla corte di mister Bernardo.È stato un pivot determinante in parecchie occasioni: sono ancora impresse negli occhi dei tifosi le reti di notevole fattura messe a segno, non ultime quelle di Modena nei play-off per l'A2 Elite. Una categoria in cui Roselli si dice pronto ad esordire: «Sono contento di ritornare a Giovinazzo. Sono molti anni che gioco qui ed ho sempre instaurato un ottimo rapporto con tutti».«Sono ritornato a casa e adesso, che, visto il contributo della scorsa stagione, penso di meritarmi». Tra l'altro, a partire dalla prossima giornata di campionato, costituirmeritarmià reparto con un atleta del calibro di Silon Junior che di goal se ne intende eccome (8 quelli segnati sinora in A2 Elite) e non potrà essere che punto di riferimento, per la punta giovinazzese, nel migliorarsi ulteriormente in campo.«Sì, è vero - ha terminato Roselli -, ma, considerato il momento di difficoltà dei miei compagni,. A livello personale, quindi, voglio aiutare la mia squadra e la mia società a raggiungere nel più breve tempo i traguardi ai quali ambisce».