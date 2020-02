Rimonta Volley Ball. Sotto 0-2 con la Lavinia Group Trani, vince 3-2

Ladomala Lavinia Group Trani, infilando la sua dodicesima vittoria consecutiva e mandando un altro messaggio forte al campionato: la squadra diriesce ad avere la meglio al tie break e lo fa tirandosi fuori da una situazione complicatissima, rimontando dallo 0-2.Nel dodicesimo turno del girone A di serie D, il primo parziale è subito nel segno di una aggressiva Lavinia Group Trani che trova ottima continuità in attacco e si impone. La Volley Ball sembra avere la forza di reagire subito, ma poi si spegne nuovamente, subendo le ospiti che passano con regolarità in attacco. Lo strappo si produce e porta al, che vale lo 0-2. E per il sestetto di casa è già buio pesto.La prima della classe reagisce con orgoglio nel terzo set, che porta a casa sul. La reazione delle locali è veemente e dallo 0-2, le giovinazzesi volano sul 2-2, conquistando il quinto set con il punteggio di. Il tie break è un'altalena di emozioni sono all'inizio. Poi la Volley Ball diviene imprendibile: le giovinazzesi si esaltano, affondano i colpi e chiudono sul, facendo esplodere il pubblico del vecchio Palasport.Il club diresta saldamente in vetta (seppur con "soli" 6 punti di vantaggio sulla seconda, in attesa dell'impegno odierno dell'Adria Academy, nda) e nel prossimo turno, in programma domenica 16 febbraio alle ore 18.30, sarà impegnato sul campo della