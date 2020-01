Volley Ball inarrestabile: decima vittoria consecutiva

Decima vittoria di fila e allungo sulla seconda in classifica, l'Adria Academy, ora a, crollata solo al tie-break a Trani. Continua, dunque, lo straordinario ruolino di marcia per lache espugna con al quinto set (il finale) il rettangolo di gioco dell'Nel decimo turno del girone A di serie D, l'avvio delle ospiti è promettente: la squadra del tecnicoscappa e piazza ben presto il punto decisivo, quello del. Il set perso in rimonta non destabilizza le padrone di casa che archiviano il secondo set col, impattando nuovamente la sfida: 1-1. Si riparte e le giovinazzesi sembrano aver metabolizzato la lezione del secondo set. Non è così: l'Asem Volley Bari s'impone ai vantaggi () e ribalta la sfida:La Volley Ball prova a restare aggrappata ad una gara che, al momento, sembra avere un solo padrone mettendo nel motore qualche muro e qualche attacco per spingersi in avanti. Poi, getta il cuore oltre l'ostacolo e va a conquistarsi il tie-break sul. Gara nuovamente in perfetta parità. Il quinto set è combattutissimo, ma la Volley Ball piazza il break decisivo che indirizza ile soprattutto il conclusivo, che vale la decima vittoria consecutiva.Il presidentevola a quota) e si gode l'ennesimo successo frutto di un gruppo solido e di un sestetto in un ottimo stato di forma. Prossimo impegno, sabato 25 gennaio alle ore 18.30, sulla gomma del vecchio Palasport, contro l'