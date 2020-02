Tredicesima vittoria consecutiva per la Volley Ball

Tredicesima vittoria consecutiva, stavolta col punteggio disul campo della. Sembra la schedina del Totocalcio di un tempo, ma è il ciclo vincente di una squadra, la, che continua a far sognare un'intera città e un'intera società.Nel tredicesimo turno del girone A di serie D, il primo set è ad appannaggio delle padrone di casa, che se lo aggiudicano con un netto ed inequivocabile. Un pessimo inizio di partita dovuto, probabilmente, ad una sorta di sottovalutazione dell'avversario. C'è più equilibrio in avvio di seconda frazione: nessuna delle due squadre riesce a guadagnare un margine significativo. L'arrivo è in volata. La Volley Ball s'imponee pareggia i conti:Il terzo set ha poca storia: seppur più con forza di volontà che non con una ripresa dal punto di vista tecnico, il sestetto di coachriesce a ribaltare lo svantaggio iniziale con un perentorio. La squadra di Giovinazzo vola sull'1-2. Ed ha l'inerzia del match dalla sua parte. La Volley Ball sembra aver ritrovato il ritmo giusto e, proprio sui titoli di coda, raccoglie le energie e capitalizza le situazioni favorevoli in attacco per il definitivoIn classifica il club diresta al comando e mantiene il +6 sulla diretta inseguitrice Dinamo Molfetta. Sabato 22 febbraio alle ore 18.30 match interno con ilultimo della classe. Partita difficile dove sarà d'obbligo evitare i cali di concentrazione.