Restauro delle barche per la "Massimo Cervone" che si prepara ad una nuova stagione

Sabato scorso, 15 aprile, è stata varata nelle acque di Cala Porto, a Giovinazzo, l'imbarcazionedell'«Dopo un lungo rifacimento in cantiere - ci ha raccontato Peppino Cervone, patron e anima del sodalizio di piazza Porto -, è stata rimessa a nuovo ed a breve seguirà il varo della seconda barca, la "M. Cervone". Poi saremo pronti per nuove sfide e per le competizioni estive».La voga è sport di sacrificio eauspica che, come accaduto in un recente passato ricco di soddisfazioni per i colori biancoverdi, possano essere in tanti ad avvicinarsi ad una disciplina che forgia fisico e carattere.«A tutti coloro che volessero avvicinarsi alla voga (uomini o donne) - ha spiegato il presidente - comunichiamo che le iscrizioni ai corsi sono aperte. Gli allenamenti, tempo permettendo, si svolgeranno il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18,30 alle 20,00.Tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo sport, possono contattare i seguenti numeri: Francesco 335-532436, Massimo 392-4157976e Michele 328-1610502».Un appello che dà la dimensione dell'amore per la voga ed anche un po' della difficoltà a reperire nuove risorse per continuare la tradizione vincente delle ultime stagioni pre-pandemia. Ma dalla "Massimo Cervone" non mollano e sono pronti a nuove sfide in mare.