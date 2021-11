Prima sconfitta per l’AFP Giovinazzo

Quello di ieri sera era sicuramente un test importante per l'reduce da tre risultati utili. Al PalaPansini ha però prevalso il, anche se ilè certamente esagerato.I padroni di casa, privi di Dagostino, Bavaro e Amatulli, richiamano l'espertoe partono con una traversa piena di Colamaria. All'8' sbloccacon un rasoterra che passa sotto Dangelico. Colamaria viene atterrato in area di rigore ma il portiere ci mette il petto sul rigore. All'11' c'è il raddoppio cone poco dopo anche un palo. Gli ospiti sono più rapidi in fase propositiva e colpiscono un altro palo con Lopreiato. Prima dell'intervalloaccorcia le distanze con un tap-in dopo una conclusione di Luigi Turturro.I biancoverdi tornano in pista più vivaci e, cadendo, spedisce la pallina sul lato interno della traversa. Per l'arbitro, circondato dai toscani in protesta, è gol. Il pareggio resiste fino all'11', ovvero fino al rigore trasformato dadopo una spinta. I padroni di casa accusano il colpo e vengono puniti due volte dache sbaglia anche un tiro diretto per un cartellino blu mostrato a Cannato. Al 17'si fa trovare pronto dopo un tiro di Colamaria. Intanto Mezzina aggancia un avversario lontano dalla porta e riceve un cartellino blu. Belgiovine, portiere del secondo tempo, para il tiro diretto di Deinite mentre non può nulla sul contropiede di. A 2' dal termine Cannato falcia un fortemarmino in scivolata e il cartellino blu è inevitabile; Lopreiato non indovina il tiro diretto per cui il match termina 3-6.Il risultato è per certi versi bugiardo ma certamente occorre lavorare sull'aspetto mentale e sulla capacità di incidere sotto porta, anche perché domenica prossima si va a Viareggio.