Pino Marzella è l’allenatore dell’AFP Giovinazzo

Le prime indiscrezioni erano circolate, e prontamente erano state diffuse dalla nostra testata, esattamente un mese fa: l'AFP Giovinazzo e Pino Marzella si stavano incontrando in vista della prossima stagione.Pochi giorni dopo la società biancoverde confermava l'interesse per il suo più celebre ex campione.Ieri sera, finalmente, l'annuncio ufficiale sui social:siederà sulla panchina della squadra della sua città nella prossima stagione, a dieci anni di distanza dall'ultima avventura casalinga.Il presidentee il suo vicehanno lavorato duramente per definire accordo economico e progetto societario e Marzella ha accettato senza remore.«La scelta di un allenatore importante, di livello sicuramente superiore – si legge nel comunicato dell'-, è stata dettata dalla necessità di dare una spinta in più a quel settore giovanile che è stato ben coltivato in questi anni, imponendosi anche a livello nazionale essendo il più fiorente del sud Italia».Felici i tifosi che avevano seguito speranzosi questa breve telenovela. Nessuna novità per quanto riguarda la squadra: «Il mercato resta in standby, per ora l'unico colpo di testa della dirigenza è l'ex campione biancoverde, che tanto ha dato all'hockey italiano e mondiale, e che tanto potrà dare per la crescita dei giovani».Nei prossimi giorni si comincerà a lavorare in pista, per conoscersi e partire secondo quanto immaginato. Nel frattempo la società si augura che