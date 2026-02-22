AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
Hockey

Per l'AFP Giovinazzo trasferta a Trissino

Sfida proibitiva per i biancoverdi dopo l'ultima vittoria

Giovinazzo - domenica 22 febbraio 2026
Il campionato di hockey su pista, giunto alla 20esima giornata, si conclude con il posticipo di oggi, alle ore 18.00, tra Hockey Trissino e AFP Giovinazzo.
Sabato scorso i biancoverdi hanno ritrovato la vittoria, con qualche rischio solo nel finale, battendo 3-2 l'Hockey Sarzana con rete di Cardoso e doppietta nei primi minuti di gara di Clavel al rientro anticipato dalla squalifica. La squadra di Pino Marzella è riuscita in qualche modo a farsi perdonare la sconfitta con il Follonica, viziata dai tanti cartellini e dai tanti minuti giocati in inferiorità numerica, e soprattutto quella senza alibi contro il Breganze fanalino di coda del torneo.
Il Trissino invece viene dalla vittoria per 4-2 col Lodi e dai successi contro Sarzana, Breganze e Follonica. Prima ancora le battute d'arresto, a sorpresa, con Forte dei Marmi e Valdagno che sono costate la vetta ad una compagine considerata una schiacciasassi, tra le principali favorite per la vittoria del titolo finale. Inarrivabile la potenza di fuoco della squadra di Joao Pinto con le 132 reti segnate, più del doppio di quelle del Giovinazzo, di cui 31 di Alvarinho, secondo marcatore del torno, e 24 di Mendez Ortiz.
All'andata vinsero 5-3 i veneti detentori del titolo nazionale e della Coppa Italia; stasera al Pala Dante vorranno vincere per non perdere terreno dal Bassano, vittoriosio anche ieri. Una eventuale vittoria del Giovinazzo muoverebbe la classifica in modo significativo e premierebbe il miracolo sportivo compiuto.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
