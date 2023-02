Pareggio toscano per l’AFP Giovinazzo

Solo un punto per l'che nel tardo pomeriggio di ieri ha affrontato in trasferta l'chiudendo la gara sul punteggio diNemmeno un minuto dall'inizio e gli ospiti passano in vantaggio con. C'è un cartellino blu per Bianchi ma Colamaria non sfrutta il tiro diretto. Al 10' pareggiama la situazione cambia velocemente perché c'è un rigore per i biancoverdi chetrasforma. L'arbitro D'Alessandro fa accomodare fuori con un cartellino blu sia Borracelli che Colamaria, poi al 21' il gol diche manda le squadre negli spogliatoi sul parziale di 2-2.Nella ripresa sono i padroni di casa a passare in vantaggio: l'AFP commette troppo velocemente il decimo fallo enon sbaglia il tiro diretto. Al 6'capitalizza un rigore assegnato, poi Mura esce per un cartellino blu eindovina il tiro diretto. Al 14' va a segnoed un minuto dopo lo fa anche. Al 20' però segnae fino al termine della gara si registra solo il cartellino blu per Saitta, praticamente allo scadere.Al PalaMercurio termina 5-5. L'AFP rientra con un sol punto e scivola al terzo posto, a due punti dalla prima ma, non va dimenticato, con una gara in meno rispetto alle altre. E sabato prossimo si torna al PalaPansini, davanti al proprio pubblico.