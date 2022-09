«Non sarà mai un addio. Il calcio a 5 mi ha offerto qualcosa che sarà con me per sempre.. È stato un viaggio che mi ha messo alla prova. Ma durante questo viaggio non ho mai abbandonato i miei sogni».Con queste parole comincia la lettera di addio al futsal giocato da parte del giovinazzese. Una carriera lunghissima quello dell'ormai ex pivot classe '87 che adesso volge al termine dopo tante esperienze in vari club - l'ultimo l'Emmebi Futsal Giovinazzo, in serie C2 - e molti soddisfazioni.«Ho affrontato gli spostamenti di città in città, l'infortunio, le sconfitte - si legge nella lettera pervenuta in redazione - con la forte convinzione che sarei andato avanti. Indelebili resteranno gli, non solo per i risultati ottenuti ma anche per le persone e i giocatori incontrati. Vorrei ringraziarli per il rispetto e vorrei dire loro che è stato un privilegio essere loro compagno e loro partner in tante battaglie, condividendo sconfitte e vittorie. Sarete sempre nel mio cuore.Ringrazio i miei genitori per avermi sostenuto in ogni mia scelta e per avermi incoraggiato ad andare avanti anche dopo l'operazione. Un grande grazie va anche: quelli che hanno visto il mio debutto nel calcio, ma soprattutto; ai direttori sportivi soprattuttoRingrazio tutte le società per cui ho giocato () prima per la loro fiducia e poi perché mi hanno offerto la possibilità di crescere in diverse città e paesi, che mi hanno aiutato a diventare una persona migliore. Ringrazio tutti i tifosi dei club per cui ho giocato. Senza la loro passione e il loro supporto non avremmo potuto raggiungere le vittorie che abbiamo raggiuntoGrazie allo staff medico, ai dottori e ai fisioterapisti, per avermi offerto comprensione e supporto morale, per non aver mollato dopo la rottura del crociato. Questa - ha concluso -».