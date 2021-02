Nuova grande vittoria per l’AFP Giovinazzo

Non si ferma la corsa dell'che, dopo la battuta d'arresto immeritata di domenica scorsa, torna a vincere ed in modo netto. Nel recupero della 9^ giornata, la squadra di Dino Camporeale ha battuto lacon un sonoroche ben inquadra l'andamento della gara.La prima rete arriva dopo appena 80" e porta la firma del veterano. Passa un solo minuto epareggia. Nei minuti successivi le porte restano inviolate mentre le due compagini commettono qualche fallo e Turturro viene ammonito verbalmente. Occorre attendere il 19' perchériporti avanti i padroni di casa.Al rientro dagli spogliatoi un nuovo allungo ad opera di, ammonito verbalmente poco dopo. L'arbitro Marinelli mostra un cartellino blu a Brunelli e poi a Vecoli, in mezzo un rigore sbagliato da D'Avanzo. Al 16' però è lo stessoa segnare su tiro diretto. A due minuti dal termine la rete del definitivo 5-1 di, seguita da un cartellino blu per Antonelli e un tiro diretto fallito da Dagostino allo scadere.Con la quarta vittoria ottenuta dopo le festività natalizie, l'AFP Giovinazzo aggancia proprio la Rotellistica Camaiore e l'Hockey Prato '54 e ora, con il morale sempre più alto, la strada è sempre meno in salita.