Non basta il bel gioco, l'Emmebi Futsal sconfitto a Terlizzi

Il Futsal Terlizzi si impone in casa 6-4 contro l'nel recupero del ventunesimo turno del girone A di serie C2. Il tecnico dei biancoverdi,, è deluso, ma fiducioso: non ha esitazioni, infatti, a scommettere nella qualificazione ai play-off per il balzo in C1 giocando come al PalaFiori.La performance di ieri sera (i giovinazzesi sono alla quinta partita in appena due settimane, nda) è da elogio per l'equilibrio tra i reparti. Dopo una sconfitta, però, tutto rischia di essere elogio del nulla. La prima frazione di gioco scorre sui binari della parità: a, che squarcia il confronto su penalty (0-1), rispondono i padroni di casa con il gol del pari che chiude il primo tempo. Equilibrio assoluto, dunque, sino all'intervallo: 1-1 al 30'. La ripresa, però, riserva tutt'altro copione.Il Futsal Terlizzi ribalta la sfida (2-1) e triplica (3-1) in un amen, mentre l'Emmebi Futsal gioca con intensità, crea, ma non riesce a finalizzare le proprie occasioni. Ci pensa allora, con il gol del 3-2, a dimezzare il gap, ma il quintetto di casa, che costruisce molto meno, riesce a concretizzare con maggiore successo e avanza sino al 5-2.tira al volo e conclude nel sette, il Terlizzi segna il 6-3,, sul secondo palo, spinge in rete la palla del definitivo 6-4.I biancoverdi del presidente, al decimo ko stagionale, restano quinti in vista del rush finale della stagione regolare, le ultime due gare prima della bandiera a scacchi: s'inizia sabato 30 aprile alle ore 16.00, sul parquet del PalaPansini, contro la capolista. Una sfida, sulla carta, a dir poco proibitiva.