Nicola Legrottaglie a Giovinazzo

Un pomeriggio all'insegna dello sport, dei valori e delle emozioni quello in programma questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, presso il Margaret Club.I protagonisti saranno i ragazzi e i genitori della Academy Giovinazzo, che avranno l'opportunità di incontrare Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana. Durante l'evento, Legrottaglie presenterà il suo nuovo libro, "12 in campo", un'opera che racconta il calcio non solo come disciplina sportiva, ma come scuola di vita, capace di trasmettere valori fondamentali come il sacrificio, il rispetto, il lavoro di squadra e la determinazione.L'incontro rappresenterà un momento di grande ispirazione per i giovani atleti, che potranno ascoltare la testimonianza di un campione che ha saputo coniugare carriera sportiva e crescita personale. A conclusione dell'evento, spazio allo scambio di auguri di Natale, con sorprese dedicate ai ragazzi e un clima di festa che renderà il pomeriggio ancora più speciale.Un appuntamento imperdibile per tutta la comunità sportiva, pensato per condividere emozioni, sorrisi e valori autentici.