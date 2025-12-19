Nicola Legrottaglie
Nicola Legrottaglie

Nicola Legrottaglie a Giovinazzo

A Giovinazzo un incontro speciale con l'ex calciatore della Juventus: sport, valori e ispirazione al Margaret Club

Giovinazzo - venerdì 19 dicembre 2025 11.48
Un pomeriggio all'insegna dello sport, dei valori e delle emozioni quello in programma questo pomeriggio, a partire dalle ore 15:30, presso il Margaret Club.

I protagonisti saranno i ragazzi e i genitori della Academy Giovinazzo, che avranno l'opportunità di incontrare Nicola Legrottaglie, ex difensore della Juventus e della Nazionale Italiana. Durante l'evento, Legrottaglie presenterà il suo nuovo libro, "12 in campo", un'opera che racconta il calcio non solo come disciplina sportiva, ma come scuola di vita, capace di trasmettere valori fondamentali come il sacrificio, il rispetto, il lavoro di squadra e la determinazione.

L'incontro rappresenterà un momento di grande ispirazione per i giovani atleti, che potranno ascoltare la testimonianza di un campione che ha saputo coniugare carriera sportiva e crescita personale. A conclusione dell'evento, spazio allo scambio di auguri di Natale, con sorprese dedicate ai ragazzi e un clima di festa che renderà il pomeriggio ancora più speciale.

Un appuntamento imperdibile per tutta la comunità sportiva, pensato per condividere emozioni, sorrisi e valori autentici.
  • Nicola Legrottaglie
Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
19 dicembre 2025 Vicenda Giangregorio, Viva Network racconta tutti i passaggi
"Note di Speranza ", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale
19 dicembre 2025 "Note di Speranza", stasera a Giovinazzo il concerto in Cattedrale
Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
19 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio, la nota di Giovinazzo Città del Sole
Dimissioni Giangregorio e tritacarne social. La posizione di Noi per Giovinazzo
19 dicembre 2025 Dimissioni Giangregorio e tritacarne social. La posizione di Noi per Giovinazzo
Istituto Vittorio Emanuele II, incontro tra Leccese, Iessi e Sollecito
19 dicembre 2025 Istituto Vittorio Emanuele II, incontro tra Leccese, Iessi e Sollecito
L'I.C. "Bavaro-Marconi " porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso
19 dicembre 2025 L'I.C. "Bavaro-Marconi" porta la luce della speranza e della pace per un Natale diverso
La "Santa Allegrezza " nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità
18 dicembre 2025 La "Santa Allegrezza" nel quartiere Sant'Agostino cementa la comunità
AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
18 dicembre 2025 AFP Giovinazzo, un’altra caduta nel finale
“Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì "
18 dicembre 2025 “Riforma Nordio: per un voto consapevole”, il sindaco di Giovinazzo si schiera per il "sì"
Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
18 dicembre 2025 Acque affinate da depuratore per uso irriguo: pronto il progetto a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.