Marcia, la Puglia del giovinazzese Caravella vince il Trofeo delle Regioni

La Puglia del giovinazzesesale sul tetto d'Italia aldella marcia giovanile: nella trasferta piemontese, la rappresentativa pugliese, composta dalle categoriedi entrambi i sessi, ha sbaragliato le agguerrite compagini delle altre regioni.Il gruppo selezionato di atleti da ogni parte della Puglia, da Foggia a Lecce passando per Molfetta, Paolo del Colle, Acquaviva e Mottola ha affrontato l'evento con consapevolezza delle proprie potenzialità con grande spirito di squadra, dando il meglio in ogni gara.Sul gradino più alto del podio per la prima volta è salita la Puglia, un evento storico per il comitato regionale Puglia. In pieno periodo Covid-19, Caravella, è stato rinominato responsabile regionale del settore marcia, per dare nuovo slancio alla specialità. Dal 2022, poi, è stato voluto anche nella struttura tecnica nazionale dal responsabile di settoree dal direttore tecnico della Nazionale di atletica leggera«Il lavoro cominciato 3 anni - ha detto Caravella - fa ha visto individuare un gruppo iniziale di ragazzi che è cresciuto negli anni conquistandofino alla vittoria di quest'anno, grazie anche al lavoro dei tecnici sociali che credono, promuovono e investono energie nella specialità della marcia».«La marcia in Puglia è diventata un fenomeno culturale e la maggiore soddisfazione è stata, in occasione dei Mondiali di Budapest, sentire il commentatore Rai dire- ha evidenziato -. La marcia è una specialità che unisce corpo, mente e tecnica ed è adatta a tutte le età».«Anche presso lacone gli altri tecnici, al campo sportivo De Pergola, stiamo riproponendo la specialità tra i giovanissimi ed anche tra i meno giovani sotto la formula sport e salute», ha concluso Caravella.