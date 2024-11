La Terribile non scende in campo con l'Academy: rischio 3-0 a tavolino

Il campionato di Terza Categoria non prosegue di certo con il piede giusto. Una partita, quella fra l'Academy Giovinazzo e la Terribile Soccer in programma ieri è stata annullata perché una delle due squadre, quella ospite, non si è presentata sul campo per disputare il match.Per regolamento federale, a referto dell'arbitro alla mano, la mancata presenza decreta la sconfitta a tavolino. Dunque rischio 3-0 d'ufficio.