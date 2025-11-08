La Notte avverte il Defender: «Non facciamoci ingannare dalla classifica del Melilli»

«Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, loro sono molto forti e in terra siciliana non è mai facile»: così, ai canali ufficiali del club, il portiere del, ha parlato a poche ore dalla sfida esterna sul campo del, in provincia di Siracusa, nel settimo turno del girone B di serie A2 Elite. I biancoverdi del presidenteci arrivano dopo il ko (il secondo stagionale, il primo in casa) contro la Lazio, vittoriosa 3-5.Una sconfitta che, secondo l'estremo difensore giovinazzese, «ha fatto molto male, ma personalmente non abbassa la fiducia della squadra perché abbiamo fatto una grande gara: dalla porta, poi,».All'orizzonte, adesso, c'è la sfida sul rettangolo del Melilli di Everton Batata (con in rosa atleti del calibro dei riconfermati Rizzo, Bocci, i due Gianino - Domenico è squalificato - e Spampinato, oltre ai nuovi arrivi Fichera e Scuderi) che condivide l'ultima posizione in classifica con il Mascalucia.«Questo campionato ci ha dimostrato che si può vincere e perdere con tutte - ha detto La Notte -. A Melilli, poi, sarà una partita difficile:, loro sono molto forti e in terra siciliana non è mai facile. Purtroppo non ci sarà Fanfulla (due turni di squalifica) che ci offre sempre una grossa mano da tutti i punti di vista - ha concluso il portiere -, ma ho piena fiducia dei miei compagni e sono sicuro che faremo una grande prestazione».La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaVillasmundo di Melilli. Fischio d'inizio alle ore 16.00.