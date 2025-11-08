La Notte avverte il Defender: «Non facciamoci ingannare dalla classifica del Melilli»
I biancoverdi di Menini saranno impegnati in Sicilia. Il portiere: «Loro sono forti e lì da loro non è mai facile»
Giovinazzo - sabato 8 novembre 2025 8.32
«Non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, loro sono molto forti e in terra siciliana non è mai facile»: così, ai canali ufficiali del club, il portiere del Defender Giovinazzo C5, Alessandro La Notte, ha parlato a poche ore dalla sfida esterna sul campo del Città di Melilli, in provincia di Siracusa, nel settimo turno del girone B di serie A2 Elite. I biancoverdi del presidente Carlucci ci arrivano dopo il ko (il secondo stagionale, il primo in casa) contro la Lazio, vittoriosa 3-5.
Una sconfitta che, secondo l'estremo difensore giovinazzese, «ha fatto molto male, ma personalmente non abbassa la fiducia della squadra perché abbiamo fatto una grande gara: dalla porta, poi, ho percepito una reazione e una voglia di riprendere la partita che, onestamente, non era scontata».
All'orizzonte, adesso, c'è la sfida sul rettangolo del Melilli di Everton Batata (con in rosa atleti del calibro dei riconfermati Rizzo, Bocci, i due Gianino - Domenico è squalificato - e Spampinato, oltre ai nuovi arrivi Fichera e Scuderi) che condivide l'ultima posizione in classifica con il Mascalucia.
«Questo campionato ci ha dimostrato che si può vincere e perdere con tutte - ha detto La Notte -. A Melilli, poi, sarà una partita difficile: non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, loro sono molto forti e in terra siciliana non è mai facile. Purtroppo non ci sarà Fanfulla (due turni di squalifica) che ci offre sempre una grossa mano da tutti i punti di vista - ha concluso il portiere -, ma ho piena fiducia dei miei compagni e sono sicuro che faremo una grande prestazione».
La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaVillasmundo di Melilli. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
Una sconfitta che, secondo l'estremo difensore giovinazzese, «ha fatto molto male, ma personalmente non abbassa la fiducia della squadra perché abbiamo fatto una grande gara: dalla porta, poi, ho percepito una reazione e una voglia di riprendere la partita che, onestamente, non era scontata».
All'orizzonte, adesso, c'è la sfida sul rettangolo del Melilli di Everton Batata (con in rosa atleti del calibro dei riconfermati Rizzo, Bocci, i due Gianino - Domenico è squalificato - e Spampinato, oltre ai nuovi arrivi Fichera e Scuderi) che condivide l'ultima posizione in classifica con il Mascalucia.
«Questo campionato ci ha dimostrato che si può vincere e perdere con tutte - ha detto La Notte -. A Melilli, poi, sarà una partita difficile: non dobbiamo farci ingannare dalla classifica, loro sono molto forti e in terra siciliana non è mai facile. Purtroppo non ci sarà Fanfulla (due turni di squalifica) che ci offre sempre una grossa mano da tutti i punti di vista - ha concluso il portiere -, ma ho piena fiducia dei miei compagni e sono sicuro che faremo una grande prestazione».
La gara, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaVillasmundo di Melilli. Fischio d'inizio alle ore 16.00.