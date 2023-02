L'Emmebi esce sconfitta tra gli applausi, il Just Mola s'impone 2-3

L'perde anche contro la capolista Just Mola, vittoriosa. I biancoverdi, in vantaggio con, sono andati sotto nel punteggio e conhanno riequilibrato la sfida, prima del gol-vittoria della prima della classe. I giovinazzesi sono comunque usciti tra gli applausi del pubblico di casa.Nel diciottesimo turno del girone A del campionato di serie C2, la squadra del tecnicopassa in vantaggio con Gadaleta (1-0). Un gol, quello dei padroni di casa, che ha dato ancora più slancio ad una formazione che vuole a tutti i costi la vittoria per cancellare Poggiorsini e mettere a segno il colpaccio di giornata. La prima della classe, però, dapprima impatta la sfida (1-1) e poi, su un calcio di rigore, addirittura la ribalta, rientrando negli spogliatoi in vantaggio. Al riposo è 1-2.Al rientro sul parquet, i biancoverdi offrono subito la sensazione di arrivare al pareggio che, in effetti, arriva dal destro del solito, divenuto ormai un vero e proprio killer infallibile sulle palle inattive: 2-2. I giovinazzesi hanno in pugno la gara, ma sprecano tanto in avanti sino al guizzo della Just che rimette di nuovo la testa avanti, 2-3. Non basta il power-play, al team di casa, che non riesce a riportare il match in parità, ma al 60' esce comunque fra gli applausi del PalaPansini.Per il club del presidenteè, dunque, la seconda sconfitta consecutiva, l'ottava stagionale, con i giovinazzesi che vengono raggiunti in classifica, a quota 25 punti, dal Poggiorsini corsaro sul rettangolo del PGS Asso Don Bosco. Sabato 11 febbraio, intanto, si va a Barletta, contro l'. Si gioca alle ore 16.00.