L’AFP Giovinazzo Under 23 è Campione d’Italia

L'ha vinto la prima edizione del torneo scudetto, che per giunta ha avuto l'onore di ospitare, aggiudicandosi il tricolore.I giovani biancoverdi, dopo quasi quattro giorni di gare al PalaPansini, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta hanno chiuso il girone all'italiana al secondo posto, a due punti dal Roller Hockey Scandiano vittorioso ieri mattina contro l'Hockey Bassano 1954.Nel pomeriggio hanno quindi disputato lacontro proprio il, vincendoIl primo a finire sul tabellino èmanon concede nemmeno il tempo dell'esultanza. Gli emiliani passano addirittura in vantaggio conma arriva un cartellino blu per Vaccari; il tiro diretto non viene sfruttato al meglio da Colamaria. Pochi minuti dopo nuovo cartellino blu per Uva ma questa voltanon getta via l'occasione del pareggio. Ancorafirma il controsorpasso sul finire del primo tempo.Nella ripresa i biancoverdi non concedono nulla e dilagano segnando con, poi non accade più nulla a parte il cartellino blu per Ganassi. La finale termina dunque, con tanto di premiazione e grande festa.Si conclude così una stagione da incorniciare per la società guidata daPer i ragazzi allenati da, prima la promozione in serie A1 dopo cinque anni della formazione senior, poi lo scudetto per gli under 23, molti dei quali già in prima squadra. In mezzo, il terzo posto nella Coppa FISR di Under 13 e Under 19.Non si poteva desiderare di più da questa annata magica che riporta a Giovinazzo quella passione per l'hockey a rotelle di cui tanto si era sentita la mancanza.