L'AFP Giovinazzo ritrova i suoi ex

Ora che un terzo di stagione è già alle spalle, l'AFP è quartultima. Era penultima fino a due giornate fa, quando gli attriti all'interno della società e dello spogliatoio sono diventati una frattura insanabile, culminata con l'esonero di Pino Marzella. Al suo posto sono arrivati Angelo Depalma e Gianni Massari e nel frattempo anche un pareggio contro il Monza e una vittoria contro il Viareggio che ha sorpreso e galvanizzato la tifoseria biancoverde, creando aspettative per lo scontro diretto di questa sera.

L'Hockey Sarzana è distante appena due punti ed è reduce, come la formazione pugliese, da un pareggio e una vittoria. Anche i rossoneri hanno patito difficoltà in fase realizzativa, nonostante la squadra guidata da Sergio Festa sia stata costruita per ottenere risultati migliori. Il pubblico giovinazzese ritroverà infatti da avversari il concittadino Domenico Illuzzi, sempre molto amato, e i nuovi ex, fino a pochi mesi fa in biancoverde, Mattugini e Xavi Rubio, uno dei fautori dell'insperata salvezza.

L'AFP, c'è da scommetterci, ce la metterà tutta per dimostrare che il vento è veramente cambiato.

È particolarmente attesa la sfida di questa sera che vedrà contrapporsi, alle ore 20.00 al PalaPansini, l'AFP Giovinazzo e l'Hockey Sarzana.