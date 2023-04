L’AFP Giovinazzo riprende la sua corsa

Nuova vittoria per l'che solo pochi giorni fa impattava contro il Follonica.Ieri sera al PalaPansini è finitacontro lae i biancoverdi hanno ripreso il percorso di avvicinamento al grande obiettivo stagionale: la promozione in serie A1.A sbloccare il risultato la rete su rigore dial 13'. Pochi secondi di gioco e i padroni di casa fanno il bis grazie a. Al 18' i toscani accorciano le distanze conma al 21' ci pensa, molto efficace sotto porta in questa stagione, a ristabilire le distanze in pista. Si va al riposo sul parziale di 3-1.Al 7' della ripresa ancorariprova a far tornare in partita i camaioresi. Santeramo non sfrutta l'occasione del rigore concesso dall'arbitro Barbarisi ma al 15' va a segno, particolarmente brillante ieri sera. Non accade più nulla di davvero significativo per il referto fino all'ultimo minuto, quando Benedetti va fuori per un cartellino blu enon spreca il tiro diretto portando il risultato sul 5-2 che diventa definitivo.Con il recupero dell'11ª giornata di campionato, tutte le squadre hanno lo stesso numero di gare disputate e la vittoria consente all'di balzare a +5 in classifica sull'HC Castiglione e a +8 sulla Pumas Ancora Viareggio.Ora che mancano solo 4 turni al termine, il traguardo della promozione in A1 è ben visibile all'orizzonte.