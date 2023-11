L’AFP Giovinazzo perde un’altra battaglia

Trasferta veneta per l'che nella sera di Ognissanti è stata ospite dell'per la quinta giornata del campionato di A1 di hockey su pista. Il risultato finale al Palalido è stato diI padroni di casa passano in vantaggio al 5' cone al 10' raddoppiano con la giovane promessa argentina. Viene fischiato un rigore per i biancoblu ma l'esperto Motaran lo sbaglia. Al 15' vanno fuori per un doppio cartellino blu Garcia Solar e Colamaria e subito dopo va in gol. Al 19' la prima rete biancoverde firmata da; gli rispondemafa il bis. Prima dell'intervallo si registra un cartellino blu per Mura con errore su tiro diretto per Motaran.La ripresa comincia con un rigore trasformato da, che segna poi anche al 6'. Un cartellino blu per Turturro consente adi far tesoro di un tiro diretto. All'11'cerca, con un gol, di far partire la rimonta e la rete di Leaccende la speranza.cerca di smorzare subito l'entusiasmo maper tutta risposta realizza una doppietta. Negli ultimi 9 minuti solo falli, un cartellino blu per De Bari e un tiro diretto sprecato da Giuliani.Hockey Club Valdagno – AFP Giovinazzo termina 8-6 e ancora una volta i pugliesi rientrano a casa con il dispiacere di essere andati vicini allo strappare almeno un punto, senza riuscirci. Prossimo impegno sabato in casa contro il Follonica Hockey.