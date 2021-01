L’AFP Giovinazzo non fa il bis

Nella seconda gara del 2021 l'non riesce a ripetersi e a cinque giorni dalla prima e agognata vittoria sull'ASH Viareggio torna alla sconfitta. Nella 10^ giornata del campionato di A2 girone B di hockey pistaAl PalaForte l'AFP si presenta senza i veterani Antonio Turturro e Antonio Dagostino, ancora fuori lista, ma è la prima a sbloccare il risultato: al 4' Ninci commette un fallo da cartellino blu esegna su tiro diretto. Passa un solo minuto e i padroni di casa pareggiano con, per poi passare in vantaggio al 7' cone allungare conal 14'. Al 20' segnano ancora i toscani con, mentre la situazione dei falli è 8-1. La prima frazione di gioco si chiude sul 5-1 per una rete diL'inizio della ripresa è dello stesso tenore: ad appena 44" va in gollo imita un minuto più tardi. Il raddoppio degli ospiti arriva al 6' conche però si fa mandar fuori con un cartellino blu eapprofitta del tiro diretto. Al 14' torna a segnarema al 18' ristabilisce le distanze. Distanze che si accorciano nel finale: al 22' i rossoblu commettono il decimo fallo enon sbaglia il tiro diretto. Ad un minuto dal termine è ancoraa firmare il 9-5 finale con un tiro dal limite dell'aria.«Si sapeva che la partita contro i più esperti fortemarmini sarebbe stata ostica – ha dichiarato la società biancoverde a fine gara - ma i ragazzi hanno giocato con serenità e tranquillità lottando fino alla fine, segno di crescita e consapevolezza di poter far bene.Bene per la voglia e il ritmo che non è mancato, ma sbagliamo ancora troppo in fase difensiva concedendo agli avversari di arrivare in porta molto facilmente».E l'impegno di sabato prossimo sarà ancora più impegnativo: si va a Matera contro la Roller dell'ex Valerio Antezza che occupa la seconda posizione dietro solo alla corazzata Cgc Viareggio.