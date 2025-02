L’AFP Giovinazzo è in zona playoff

È tornata alla vittoria l'che, dopo due sconfitte consecutive in casa contro Lodi e Bassano, ieri sera ha battutoilnel posticipo della 19esima giornata di campionato di serie A1.Per la trasferta in Veneto è indisponibile Colamaria, che deve scontare un turno di squalifica dopo l'espulsione di sabato scorso. Ci pensa, dopo 1' di gioco, ad aprire le marcature su rigore. Al 6' è sempre il capitano a firmare il doppio vantaggio per gli ospiti, con un bolide lanciato da oltre la metà campo e diventato micidiale per la posizione davanti alla porta di Clavel e del suo marcatore. Vantaggio che viene dimezzato al 17', quando Torres all'angolo della pista serveche avanza e indirizza la pallina all'angolino. Quattro minuti dopo è ancoraa pareggiare i conti con una deviazione aerea su sassata da fuori di De La Reta. La prima frazione però si chiude con un nuovo vantaggio biancoverde per la rete all'ultimo minuto diche chiude una triangolazione con Cardoso.Al 10' della ripresa si ripete lo schema dell'ultima rete:parte da metà campo, la passa a Cardoso e se la riprende sotto porta per il nuovo doppio vantaggio. Due minuti dopo Torres batte una punizione da dietro la porta difesa da Veludo, vede il movimento diche si libera per andare a segno. Si riprende e Turturro attira su di sé la difesa sulla fascia destra smarcandoche centralmente colpisce ancora. Al 14' doppio cartellino blu per Amato e Torres e due minuti dopo decimo fallo per i biancorossi, ma il tiro diretto di Tabarelli non entra. Al 21' conclusione di De La Reta con deviazione vincente di. Al penultimo minutoparte dalla sua metà campo, approfitta dei blocchi reciproci, si defila, fa tutto da solo e piazza la pallina sotto l'incrocio per il nuovo pareggio. A 30" dal suono della sirena, la squadra allenata da Zini commette il quindicesimo fallo equesta volta non sbaglia il tiro diretto che decide il match.Al Palasport Comunale del comune vicentino finisce 5-6 e l'AFP Giovinazzo, approfittando anche del pareggio tra Viareggio e Grosseto, aggancia proprio il Circolo Pattinatori a 22 punti e, per effetto del maggior numero di vittorie, sale all'Il commento post partita del Presidenteè pieno d'orgoglio: «Nonostante l'importantissima assenza del nostro bomber Paolo Colamaria e le parate mai viste di un ottimo Alves Da Silva abbiamo vinto una importantissima e difficilissima partita a Montebello e abbiamo finalmente raggiunto la zona Play Off. Grazie a tutti i nostri ragazzi e ai nostri tifosi! Forza AFP Giovinazzo».