L'AFP Giovinazzo cade anche contro il Sarzana

Ancora una sconfitta per lAncora una sconfitta amara, questa volta in rimonta.I biancoverdi sono stati battuti al PalaPansini dallaper 2-3 nella sesta giornata d'andata del girone B di serie A2, dopo essere stati in vantaggio per 2-0.Dopo un inizio piuttosto fisico e un rigore fallito da Paolo Colamaria al 13', gli uomini di Pino Marzella sono passati al quarto d'ora di gioco grazie allo stesso Colamaria. Il raddoppio è arrivato su un altro tiro dal dischetto, questa volta trasformato da Nicola Cannato.Il Giovinazzo ha però commesso l'errore di concedere spazio alla forte formazione ligure, che ha accorciato le distanze a 17" dalla sirena di metà gara, grazie ad un tiro libero insaccato daL'inizio del secondo tempo è scivolato via equilibrato, ma con l'AFP che non ha saputo più pungere come nella prima frazione. Così Cinquini si è preso la scena, realizzando dapprima la rete del momentaneo pareggio al 15', per poi mettere la freccia del sorpasso 4 minuti più tardi.Per lui una tripletta (bella l'ultima marcatura) che è valsa il successo, poiché i biancoverdi di casa non sono più riusciti a rimettere il match in piedi. Ultima occasione, a poco meno di 2 minuti dalla fine, quando Vincenzo Bavaro ha fallito un tiro indiretto, stessa sorte capitata 40 secondi più tardi ancora a Cinquini. Al Giovinazzo resta l'amarezza per un match sostanzialmente in equilibrio contro una squadra attrezzata per il salto di categoria, rovinato per qualche dettaglio. Ma il processo di crescita dei giovanissimi giocatori della rosa sembra a buon punto e questo fa ben sperare per il prosieguo della stagione.L'AFP, dopo la quarta sconfitta consecutiva precipita al terzultimo posto con soli 7 punti, mentre il Sarzana si consolida in vetta al girone con 18 punti, in attesa che si riallineino le partite giocate da tutte le compagini.