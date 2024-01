L’AFP Giovinazzo attende la capolista

Scontro testa – coda questa sera al PalaPansini. Il posticipo delle 19.30, che chiuderà la 17esima giornata del campionato di A1, vedrà affrontarsiL', dopo il ritiro dell'Hockey Vercelli, è sempre penultima in classifica, a quattro lunghezze dal Breganze. L'ultimo punto è stato conquistato due giornate fa nel pari spettacolo contro il Grosseto. Il risultato fu di 7-7 ma la gara avrebbe potuto anche regalare la terza vittoria. Di contro, una settimana fa una nuova delusione per il pesante 7-1 incassato dal Bassano, mai impensierito sebbene al momento occupi l'ultimo posto che dà diritto a disputare il play-off.L'avversario di questa sera è di ben altra pasta. L'con due punti di vantaggio sul Trissino, ha perso una sola volta e vanta la miglior difesa ma soprattutto il miglior attacco, a segno 98 volte.ma Alessandro Bertolucci può contare su cecchini comeche non hanno certo bisogno di presentazioni. Nell'ultima di campionato i versiliesi sono stati fermati sul pari dal Bassano ma appena una settimana prima avevano rifilato ben 16 reti al povero Breganze.contro una AFP comunque tenuta in vita fino a metà del secondo tempo dal poker di Mura. Stasera occorre sperare che i rossoblu siano provati dall'incontro di WSE Champions League disputato in trasferta solo tre giorni fa contro il Deportivo Liceo e terminato 3-3. I quarti di finale di Coppa Italia in programma mercoledì potrebbero inoltre, si spera, rappresentare un motivo di distrazione.