L’AFP conferma l’interesse per Pino Marzella

Lo avevamo annunciato per primi dieci giorni fa: l'e il suo ex campionesi erano già incontrati un paio di volte per provare a ritrovarsi in vista della prossima stagione sportiva.Le indiscrezioni erano più che attendibili, infatti la società è finalmente uscita allo scoperto e lo ha fatto tramite i social: «Dopo le continue e insistenti voci che vedono l'AFP Giovinazzo vicino all'ex campione biancoverde Pino Marzella, la società di viale Aldo Moro, non smentisce, anzi conferma la lunga trattativa con mister Marzella, trattativa che da ambo le parti trova strada in discesa per la condivisione di idee e progetti».Nessuna smentita, contrariamente a quanto gli appassionati di sport sono abituati a leggere in questi casi per ritualità, bensì la conferma che l'interesse è forte e che le parti condividono già idee e progetti. Tutto fatto, verrebbe da pensare.Il sodalizio presieduto daperò precisa: «Il nodo da sciogliere è l'ingaggio di Marzella, per il quale la società biancoverde si sta prodigando cercando fondi e nuovi sponsor. La dirigenza biancoverde, già a lavoro per la prossima stagione, è alla ricerca di soluzioni per consentire l'approdo di mister Marzella alla corte biancoverde».Tutto questo mentre lasta per esprimersi sulla composizione delle serie per il prossimo campionato. Annullata la stagione 2019/20 per l'emergenza sanitaria, è in corso l'iscrizione ai campionati 2020/21. Da molte società di Serie B (serie in cui milita l'AFP) è stata avanzata la proposta di allargare la Serie A2 a 20 squadre da suddividere in due gironi.La FISR ci sta pensando e, in caso di parere positivo,