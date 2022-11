L'passa in vantaggio, accarezza l'impresa, ma in appena due minuti subisce la rimonta e il sorpasso dell'Olimpia Bitonto che, sino al triplice fischio, dilaga fino al pesantissimo. Per i biancoverdi un passivo bugiardo e un risultato che lo penalizza oltremodo per quanto visto sul sintetico del Petrone.Nel quarto turno d'andata del campionato di Terza Categoria, la squadra diretta da mister, al cospetto di una delle tre battistrada del raggruppamento barese (a pari punti in testa al torneo, a punteggio pieno, con Invictus Lam Modugno e Soccer Trani) si difende con ordine, tiene testa alla più blasonata squadra ospite, prende fiducia con il passare dei minuti.va vicina al vantaggio, mentre gli ospiti non vanno oltre una sequenza da brividi di pali e di traverse: Al 45' è 0-0.Al rientro in campo, i giovinazzesi passano in vantaggio al 55' con(1-0), ma in soli due minuti - dal 56' al 58' - subiscono dapprima il pareggio e poi il sorpasso dell'Olimpia: 1-2 e gara ribaltata. I biancoverdi, nuovamente in emergenza con un mucchio di infortunati, sembrano aver esaurito le energie. E così gli ospiti ne approfittano: al 65' servono il tris (1-3 e sfida praticamente in freezer), all'85' calano il poker (1-4) e al 90' chiudono i conti con la rete del definitivo 1-5.Finisce dunque così, con il club del presidenteal secondo stop stagionale, il primo fra le mura di casa. Intanto, in vista del prossimo incontro, domenica 4 dicembre alle ore 14.30 sul rettangolo dell'altra capolista, il tecnico attende rinforzi. Sul taccuino del dsvarti profili giovani.