L'Academy Giovinazzo supera la Public nel derby e Debiase fa tre su tre

Terza vittoria di fila per l'che supera anche l'esame derby (alla Public Molfetta) al termine di una gara bella e che ha premiato la squadra più meritevole. Gli ospiti se la sono giocata solo in coda, mentre i giovinazzesi, adesso secondi, hanno fatto venire i brividi svariate volte. Ben oltre le quattro reti.Nel quarto turno del girone A di serie C2, i biancoverdi dialla ricerca di continuità dopo i primi due successi di fila, approcciano in modo impeccabile alla contesa, davanti ai tifosi del PalaPansini:suonano la carica e, dopo soli due giri di lancette, è già 2-0. I padroni di casa gestiscono il possesso palla in modo pulito, ma mancano il colpo del kappaò. Gli ospiti, invece, ne approfittano e prima della pausa fra i due tempi riducono il gap: al riposo si va sul 2-1.L'avvio di ripresa dell'Academy ricalca quello della prima mezz'ora:(3-1) e l'extimbrano il cartellino, portando i giovinazzesi sul 4-1. Il Molfetta è però duro a morire e ritorna subito in gara (4-2), mentre il quintetto di casa osa la carta del power play. La tattica si rivela vincente perchéva a segno ancora una volta (5-2). A nulla, poi, vale il forcing conclusivo della Public: Misurelli capitola altre due volte, ma la vittoria non è in pericolo. Al triplice fischio èFinisce con il trionfo - il terzo di fila - per il sodalizio di, secondo a pari merito con il Poggiorsini e a -1 dalla capolista Audax Rutigliano. Festa grande per i giovinazzesi, attesi sabato 4 novembre da un turno agevole, fuori casa, sul campo dell'penultimo in classifica. Fischio d'inizio alle ore 16.00.