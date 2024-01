L'Academy Giovinazzo supera il Boemondo e lo raggiunge in testa alla C2

L'cancella li brusco ko interno con il San Ferdinando, alza la voce fuori casa e si prende la vetta, seppur in coabitazione con il Boemondo C5, superatodai biancoverdi: dile marcature degli ospiti, all'ottava vittoria stagionale. Festa grande per gli oltretifosi al seguito.Nel dodicesimo turno del raggruppamento A del torneo di serie C2, a Canosa di Puglia, fra la formazione dell'allenatoree quella di casa regna sovrana la prudenza, perlomeno nella prima parte di gara: massima attenzione in fase difensiva, raddoppi di marcatura ben eseguiti, pressing in zona centrale e pochissime opportunità per gli attaccanti. Al 30' è 0-0. Lo spartito tattico dei due quintetti sul parquet non cambia neanche durante la ripresa, che scivola via a reti inviolate.Il pepe, però, è sulla coda della seconda parte di gara:, da gran pivot, la sblocca sfruttando un'imbucata di Marzella (0-1), ma una disattenzione dello stesso Bufi porta, un minuto più tardi, al pareggio del Boemondo (1-1) che poco dopo la ribalta, 2-1. I giovinazzesi, però, non demordono e con, che si procura e trasforma un rigore, fanno 2-2. Non è finita:, dopo aver sprecato il vantaggio, lo realizza davvero, mandando in estasi i tifosi biancoverdi al seguito.Finisce dunque 2-3, con il club del presidenteche con una grande prova di carattere, nonostante l'infortunio di Bavaro nel corso del primo tempo, vince con merito e raggiunge in cima, a quota 25, proprio il Boemondo. Prossimo appuntamento sabato 20 gennaio alle ore 18.30 in casa col