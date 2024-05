AFP Giovinazzo, col Breganze è spareggio salvezza

La sfida più importante dei playout di serie A1 di hockey su pista si giocherà questa sera, alle ore 20.00, al PalaPansini.Nella terza giornata del minitorneo che decreterà quale compagine retrocederà e quali si salveranno, l'ospiterà l'Entrambe hanno finora affrontato l'Hockey Roller Club Monza uscendone sconfitte. L'AFP, in particolare, sabato scorso ha perso 7-1 cadendo sotto le quattro reti di Bielsa Bohemi, le due di Tamborindegui e quella di Zucchetti.I brianzoli, che già partivano avvantaggiati per la classifica ereditata dalla regular season, con i sei punti conquistati sono matematicamente salvi. La bagarre si restringe quindi al Giovinazzo e al Breganze, come già ci si aspettava.Nel corso della stagione i biancoverdi hanno vinto 5-4 la gara del girone d'andata, grazie ad un gol di Le Berre ad 11" dal termine; al ritorno, due mesi fa, un 3-3 che ha deluso una tifoseria che avrebbe tanto voluto festeggiare una vittoria.I veneti allenati da Roberto Crudeli, che forse dovrà fare a meno di Posito infortunatosi contro il Monza, cercheranno di dosare esperienza e spavalderia e di mantenere i nervi saldi con la loro riconosciuta razionalità.I ragazzi di Pino Marzella, che ancora non è certo di poter contare sul capitano Le Berre fermo da tempo, metteranno in pista il solito cuore, l'impulsività e l'imprevedibilità, cercando chiaramente la spinta del pubblico notoriamente caloroso.L'AFP Giovinazzo, numeri alla mano, sa che dovrà cercare in tutti i modi la vittoria per non complicare irrimediabilmente la scalata alla tanto agognata permanenza in massima serie.