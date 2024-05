Fermato per strada con la droga, a casa della nonna trovata una pistola

Tutto ha avuto inizio da un quotidiano controllo per strada, a Giovinazzo. Era ormai sera quando i, nell'ambito dei controlli per contrastare il fenomeno dello spaccio di droga, hanno deciso di fermare undel posto, poi arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.E in manette, per detenzione abusiva di arma comune da sparo e ricettazione, è finito anche il padre, 51enne: nella cantina della casa della madre dell'uomo, che da anni lavora al centro Italia, i militari hanno trovato una. I fatti sono avvenuti il 29 aprile, quando una gazzella dellaha fermato un. I militari si sono trovati davanti a delle circostanze sospette: il fatto che di fronte avessero un minore noto e che addosso avesseA quel punto, il passo inevitabile: una perquisizione nel suo domicilio, in via Di Vittorio, e nella casa della nonna paterna, in via Piano. Le intuizioni hanno assunto una forma concreta una volta avuto accesso nella seconda abitazione. Giunti in casa, e iniziata una certosina ricerca nelle stanze, i militari hanno ficcato il naso in uno scantinato, «pertinenza della abitazione della nonna paterna» del minore trovando, ma anchee, dulcis in fundo, persinoPer la precisione, i militari hanno sequestratodi plastica sigillati con nastro adesivo di, del peso lordo di, e ulterioridi plastica sigillati con nastro adesivo di, del peso lordo di. Ed ancora: un pezzo di hashish del peso lordo di, tre pezzi di hashish del peso di, per un peso complessivo di, oltre ad un coltello da cucina con la lama intrisa di resti di hashish. Tutto sequestrato.Così come sotto sequestro è finito l'oggetto forse più interessante,col caricatore inserito e: l'arma, risultata rubata a giugno 2015 a Bitritto, era «perfettamente funzionante». All'interno dello scantinato c'erano anche. Il 51enne e il 16enne, entrambi difesi dall'avvocato, sono stati quindi arrestati: il primo è stato trasferito nel carcere di Bari, il secondo ai domiciliari.Il giudice per le indagini preliminari del, su richiesta della difesa, ha sostituito l'ordinanza carceraria con quella ai domiciliari, mentre per il figlio, la gip del, ha disposto il collocamento in comunità per ogni idoneo intervento rieducativo.