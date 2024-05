Play-off, tracollo dell'Academy Giovinazzo: perde 6-0 a Barletta

Purtroppo il risultato si commenta da solo. Dopo un campionato affrontato in maniera egregia subiamo domenica scorsa gol al 95 e perdiamo il 2 e 3 posto. Oggi dopo 40 minuti giocati bene il nostro difensore Marcotrigiano ingenuamente già ammonito si espellere . E dalla punizione seguente in nostri portiere scivola e permette al Barletta di segnare . In 10 è diventato difficile, infatti abbiamo 15/20 minuti di sbandamento in cui subiamo il 2-0 al 45', 3-0 al 50' e il 4-0 al 52'. Proviamo a reagire timidamente ma senza impensierire gli avversari considerando che tra i titolari almeno 4 non erano in condizione di giocare e senza allenamento. Al 70' rimaniamo in 9 per l'espulsione del nostro capitano Fiorentini. A quel punto subiamo il 5-0 su rigore al 75' e il gol finale al 90'. Il risultato mi rammarica soprattutto per i ragazzi che non meritavano un finale di stagione così. Purtroppo il calcio è questo, ora sei sulla cresta e di un tratto ti cade il mondo addosso, come la vita d'altronde.