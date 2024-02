L'Academy Giovinazzo fa suo il derby a Molfetta: poker di Pastoressa

La svolta della stagione? Sì, perché quello che è successo ieri al PalaPanunzio ha dell'incredibile. L'rimonta da 3-1 e trionfacon la Public Molfetta: una battaglia vinta col cuore. Ma soprattutto con un eroe che è il simbolo di questo derby:, l'uomo della provvidenza, autore di quattro gol.Nell'anticipo della diciassettesima giornata del girone A di serie C2, i biancoverdi di mister de Biase si recano nel domicilio dei cugini molfettesi. Timido e - a tratti - irriconoscibile l'approccio degli ospiti, i quali non riescono a trovare le contromisure alle sortire del Molfetta. Pastoressa (Gaetano) salva un paio di tentativi, ma nulla può su due sortite del quintetto di casa: un tap-in sotto porta ed una conclusione su schema da calcio d'angolo valgono il 2-0 dei biancorossi all'intervallo.Nella ripresa i giovinazzesi si scuotono: De Palma tira sul secondo palo con il guizzo diche vale il 2-1, ma nel momento del maggior sforzo degli ospiti, il Molfetta punisce ancora: è 3-1. Come sempre accaduto in stagione, è proprio sull'orlo del precipizio che l'Academy tira fuori l'orgoglio: sui titoli di coda accade l'incredibile.va a segno per 3 volte in 2 minuti, facendo esplodere un settore ospiti che oramai non credeva poi nella rimonta.Finisce, il derby è biancoverde: il club di- adesso secondo, ma con una partita in più rispetto alle altre squadre - c'è e non vuole abbandonare affatto il sogno promozione. Sabato 24 febbraio alle ore 16.00, al PalaPansini, arriverà l'. Una gara sulla carta abbordabile per continuare a sognare.