L'Academy crolla con la Warriors. Troppi errori, sconfitta che fa male

L'si ferma dopo due vittorie consecutive, punita oltremodo per quanto fatto vedere in campo dalle uniche tre indecisioni difensive, al tappeto al termine di un match dove laha dilagato fino al pesante. Per i biancoverdi, raggiunti a quota 9 dai baresi, è il nono rovescio stagionale.Nell'undicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, sul prato artificiale del San Pio di Bari va in scena una sfida stellare: i padroni di casa, pericolosi sin dall'avvio, sono in grande spolvero e al 25', sugli sviluppi di un corner, sfruttano un'uscita errata del portiere e passano in vantaggio: 1-0. Gli ospiti di misternon riescono a tallonare i biancorossi che al 47', con una perla balistica da 30 metri, raddoppiano e vanno al riposo sul doppio vantaggio: 2-0.Nel corso della ripresa è ancora la Warriors, con la solita girandola di cambi, a creare più azioni, ma senza fortuna. Al 50', su un calcio di rigore (giusto il penalty), si materializza il 3-0, poi è ancora l'undici di casa ad andare vicina alla rete, ma la palla si stampa sul palo. La formazione barese continua imperterrita a cercare il poker, ma colpisce un altro palo, il secondo legno della serata. Al fischio finale, la gara finiscecon la Warriors che raggiunge proprio i giovinazzesi a quota 9.Si ferma dopo due vittorie, dunque, la mini striscia positiva dell'Academy del presidente, alla nona sconfitta in campionato e, al giro di boa, agganciata in classifica proprio dalla Warriors. Domenica 5 febbraio, intanto, inizia il ritorno: i biancoverdi andranno aa sfidare l'. Fischio d'inizio alle ore 14.30.