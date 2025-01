Jovis Natio sconfitta dalla Soccer, ad Altamura finisce 5-3

Si interrompe a sei la striscia di vittorie consecutive della. La Soccer Altamura fa valere il fattore campo e, nel primo match del 2025, si impone per, sorpassando i giovinazzesi. I biancoverdi, al terzo stop stagionale, sono quarti, adalla coppia di testa formata da San Ferdinando C5 e da Soccer Altamura.Il big-match, valido per la dodicesima giornata del girone A del campionato di serie C2, disputatosi ieri sera ad Altamura vede la palla quasi sempre tra i piedi dei calciatori della Jovis Natio, ma a segnare sono i padroni di casa che si portano sul 2-0. Reagiscono bene i biancoverdi del tecnico de Biase che dopo vari tentativi a salve, finalmente dimezzano lo svantaggio. È il solitocon una grande rete sotto l'incrocio a firmare la rete del 2-1 prima del duplice fischio.La ripresa si apre con l'allungo della Soccer (3-1), vanificato 30 secondi dopo dal 3-2 di. Continua l'altalena di emozioni: gli altamurani falliscono un gol a porta vuota e i giovinazzesi impattano il match grazie ad un autogol,e finale tutto da vivere. La Jovis non segna, ne approfitta la Soccer con una ripartenza fulminea trovando il 4-3. Gli ospiti giocano la carta del quinto di movimento, ma i risultati sperati non arrivano, anzi la squadra di casa segna ilconclusivo.Passo falso dei ragazzi della presidentessa, che perdono il primato e si ritrovano al terzo posto, ma a solo due punti dalle nuove aprifila San Ferdinando C5 e Soccer Altamura. Niente drammi, dunque, bisogna solo ripartire in fretta, già da martedì quando al PalaPansini arriverà l'per la Coppa Puglia.