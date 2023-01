Il nuovo anno inizia con una sconfitta per l'Emmebi Futsal

Ha inizio con una sconfitta il nuovo anno per l', che nel pomeriggio di ieri è stato battutodall'Olimpia Palo. I biancoverdi, infatti, non sono riusciti ad inaugurare il 2023 con un risultato positivo, rimanendo al sesto posto, a quota 22 punti, superati dalla Soccer Altamura corsara in quel di Barletta.Nel quattordicesimo turno del girone A di serie C2, dopo un iniziale equilibrio nei primi due minuti, i padroni di casa si prendono la scena, portandosi dapprima in vantaggio (1-0) e poi raddoppiando: 2-0. I giovinazzesi di, a questo punto, crescono in modo evidente in fase offensiva, dimezzano il divario con la rete di(2-1) e poi impattano la sfida con il 2-2 messo a segno da. Ma non è finita qui perché è, prima dell'intervallo, a ribaltare la sfida: 2-3 al 30'.Al rientro, il quintetto ospite ricasca nei soliti errori difensivi, subisce il pareggio dell'Olimpia (3-3) e perde anche De Palma, espulso. La squadra di casa, a questo punto, ne approfitta e cala il poker (4-3), ma l'Emmebi non molla e torna prepotentemente in partita con la rete di, per il 4-4. Sembra un pieno di autostima per i giovinazzesi che, invece, complice il campo di gioco, in erba artificiale, e un vistoso calo mentale, subiscono in rapida successione il 5-4, il 6-4 e il 7-4 finale.Per il club del presidente, costretto alla resa dopo un ottimo 2022, è la quinta sconfitta stagionale che però non pregiudica la classifica dei biancoverdi, sesti e in zona play-off. Nel prossimo impegno - l'ultimo di andata -, sabato 14 gennaio alle ore 16.00, i giovinazzesi ospiteranno al PalaPansini il