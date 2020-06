Il Giro d'Italia a Giovinazzo sabato 10 ottobre?

Indiscrezioni, ma anche alcuni indizi non smentiti dal primo cittadino Tommaso Depalma, che ufficialmente si attiene a comunicazioni ufficiali degli organizzatori.Ilpartirà il 3 ottobre prossimo probabilmente con una cronometro da Palermo, ma prende corpo l'ipotesi che sia sabatola data designata per la partenza da Giovinazzo della tappa che poterà a Vieste. Se sarà davvero così lo scopriremo tra qualche settimana, quandofornirà il programma completo di questa anomala edizione.Laterminerà il 25 ottobre e sarà senza dubbio l'appuntamento ciclistico mondiale dell'autunno, nonostante l'accavallamento nelle parte finale con la Vuelta de España, altra grande kermesse a tappe.Sperando che i contagi restino bassi e che arrivi il vaccino anti-Covid in tempi brevi, ilrappresenta una importante vetrina per la città di Giovinazzo, grazie anche ad una copertura mediatica di livello mondiale. Un'occasione da non perdere per un ritorno d'immagine e per far lavorare le nostre attività commerciali e ricettive in un fine settimana che sarebbe di bassa stagione. Tanto più che buona parte dei costi saranno coperti dalla Regione Puglia e dagli sponsor e non peseranno troppo sulle casse comunali.