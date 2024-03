Il derby è biancoverde, l'Academy espugna Molfetta: finisce 0-3

Il derby fra Fulgor Molfetta e, ultima contro seconda, ha soltanto un padrone, la squadra biancoverde. Un dominio santificato con il risultato digrazie ai gol die di. Un successo che è il trampolino utile a scavalcare l'Eagles Bisceglie e a raggiungere il secondo posto in classifica.Nel sedicesimo turno del girone barese del campionato di Terza Categoria, mistermischia le carte e si presenta sul manto erboso del Petrone con una formazione base cambiata di sette titolari rispetto all'ultimo confronto. Partita contratta e nervosa, come tutti i derby, «affrontata non molto bene da noi, vuoi per il vento e per un campo di dimensioni ridotte a cui non siamo più abituati», ha detto il tecnico. La sblocca, al 28', con un inserimento centrale. Al 45' è 0-1.Al rientro in campo dagli spogliatoi, «con un leggero miglioramento dovuto anche all'ingresso in campo di varie forze fresche - ha continuato il tecnico molfettese -, arriviamo al raddoppio» al 63' con- 0-2 sugli sviluppi di un corner -, e al definitivo 0-3, all'80', messo a segno da, un ragazzo della juniores di ottime prospettive all'esordio in prima squadra, con una azione solitaria. Il derby termina 0-3, con la Fulgor che calcia per la prima volta verso lo specchio ospite al '90.Il sodalizio del presidente, che festeggia l'ottava vittoria stagionale, scavalca l'Eagles Bisceglie e sale a quota, al secondo posto, in condominio con il Football Acquaviva. Domenica 17 marzo, sul prato artificiale del De Pergola, la squadra biancoverde riceverà la. Fischio d'inizio alle ore 15.00.