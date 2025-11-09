Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9
I biancoverdi, privi di Divanei e Fanfulla, ottengono la quarta vittoria stagionale. Poker di Difonzo, ora sono quinti
Giovinazzo - domenica 9 novembre 2025 6.21
Voleva far subito dimenticare la sconfitta casalinga contro la Lazio, il Defender Giovinazzo C5, e ci è riuscito a Melilli con il risultato 6-9 che offre il senso anche della mole di gioco sviluppata.
Ma soprattutto i tre punti conquistati nel settimo turno del girone d'andata consentono di non perdere terreno dalle battistrada del girone B di serie A2 Elite: i biancoverdi di Carlucci, al quarto successo stagionale, sono adesso quinti, a due sole lunghezze dal terzetto composto da Taranto, Pescara e Lazio.
In evidenza Difonzo non solo per il numero delle reti messe a segno (ben quattro nella trasferta siciliana), ma anche per la capacità di entrare sempre nelle azioni più salienti. Ma la forza della squadra è sicuramente la compattezza del gruppo che esce sempre fuori.
Al PalaVillasmundo di Melilli, gli ospiti, senza Divanei e Fanfulla, iniziano la partita con Di Capua, Menini, Palumbo, Difonzo e Tanke, mentre Passanisi, seduto in panca al posto dello squalificato Batata, replica con Fichera, Failla, Rizzo, Gianino e Bocci.
Le ostilità sono inaugurate al 7' da un rigore calciato da Tanke per un fallo in area di Failla su Difonzo (0-1), ma al 10' è implacabile Bocci quando calcia una punizione potente per l'1-1. Trascorrono solo 30 secondi e Gianino viene steso in area; sarà Bocci a portarsi sul dischetto per il 2-1. Al 12' è ripristinata la parità del 2-2 dopo un calcio d'angolo di Difonzo che trova la sfortunata deviazione nella propria rete di Failla.
I padroni di casa, però, non sono paghi e si riportano sul 3-2 al 13' con Rizzo. Pronto il 3-3 servito da Difonzo al 16' che supera Fichera con un lob preciso. Micidiale ripartenza al 17' condotta da Dibenedetto che dialoga con Difonzo ancora a rete con un'altra palombella imparabile per il 3-4. Bravo ancora Difonzo al 18' nel trovare da rimessa laterale Palumbo libero di insaccare il 3-5 risultato con cui si chiude il primo tempo.
Il secondo si apre con Tanke, al 2', a suggerire un delizioso passaggio a Difonzo che non si lascia sfuggire il 3-6. Prova Bocci al 3' a tenere a galla i suoi compagni e insaccando il 4-6. Altra fiammata ospite all'11' con Dibenedetto che ruba palla e chiama Menini a firmare il 4-7. I pugliesi sono decisi a porre in cassaforte il risultato e il 4-8: al 14' lo costruisce Tanke con un suggerimento prezioso per Dibenedetto che finalizza l'azione offensiva.
Dal 15' il Melilli inserisce Gianino come power play, ma viene nuovamente colto di sorpresa da Amorelli che regala a Difonzo il 4-9 al 17'. Mancano 1'38" quando Scuderi con un tiro nel sette trova il 5-9. Ma ormai è troppo tardi per i siciliani quando a 50" dal termine Rizzo firma il definitivo 6-9.
