Il Defender Giovinazzo ruggisce, Melilli al tappeto: finisce 6-9

Voleva far subito dimenticare la sconfitta casalinga contro la Lazio, il, e ci è riuscito a Melilli con il risultatoche offre il senso anche della mole di gioco sviluppata.Ma soprattutto i tre punti conquistati nel settimo turno del girone d'andata consentono di non perdere terreno dalle battistrada del girone B di serie A2 Elite: i biancoverdi di, al quarto successo stagionale, sono adesso, a due sole lunghezze dal terzetto composto daIn evidenzanon solo per il numero delle reti messe a segno (ben quattro nella trasferta siciliana), ma anche per la capacità di entrare sempre nelle azioni più salienti. Ma la forza della squadra è sicuramente la compattezza del gruppo che esce sempre fuori.Al PalaVillasmundo di Melilli, gli ospiti, senza Divanei e Fanfulla, iniziano la partita con Di Capua, Menini, Palumbo, Difonzo e Tanke, mentre Passanisi, seduto in panca al posto dello squalificato Batata, replica con Fichera, Failla, Rizzo, Gianino e Bocci.Le ostilità sono inaugurate al 7' da un rigore calciato daper un fallo in area di Failla su Difonzo (0-1), ma al 10' è implacabilequando calcia una punizione potente per l'1-1. Trascorrono solo 30 secondi e Gianino viene steso in area; saràa portarsi sul dischetto per il 2-1. Al 12' è ripristinata la parità del 2-2 dopo un calcio d'angolo di Difonzo che trova la sfortunata deviazione nella propria rete diI padroni di casa, però, non sono paghi e si riportano sul 3-2 al 13' con. Pronto il 3-3 servito daal 16' che supera Fichera con un lob preciso. Micidiale ripartenza al 17' condotta da Dibenedetto che dialoga conancora a rete con un'altra palombella imparabile per il 3-4. Bravo ancora Difonzo al 18' nel trovare da rimessa lateralelibero di insaccare il 3-5 risultato con cui si chiude il primo tempo.Il secondo si apre con Tanke, al 2', a suggerire un delizioso passaggio ache non si lascia sfuggire il 3-6. Provaal 3' a tenere a galla i suoi compagni e insaccando il 4-6. Altra fiammata ospite all'11' con Dibenedetto che ruba palla e chiamaa firmare il 4-7. I pugliesi sono decisi a porre in cassaforte il risultato e il 4-8: al 14' lo costruisce Tanke con un suggerimento prezioso perche finalizza l'azione offensiva.Dal 15' il Melilli inserisce Gianino come power play, ma viene nuovamente colto di sorpresa da Amorelli che regala ail 4-9 al 17'. Mancano 1'38" quandocon un tiro nel sette trova il 5-9. Ma ormai è troppo tardi per i siciliani quando a 50" dal terminefirma il definitivo 6-9.