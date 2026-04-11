Il Defender Giovinazzo ospita il Taranto, è big match al PalaPansini
Le parole di Divanei a poche ore dalla gara: «Sarà una partita decisiva per entrambe le squadre». Si gioca alle ore 15.00
Giovinazzo - sabato 11 aprile 2026 8.43
La definizione di "partita decisiva" è spesso abusata, ma questa volta, a 80' dalla fine della stagione regolare, ha un senso preciso. Defender Giovinazzo versus New Taranto (quinta contro quarta, con i rossoblu che precedono i biancoverdi di due lunghezze, 47 a 45), penultimo capitolo del girone B di serie A2 Elite, in programma questo pomeriggio, sarà determinante in ottica play-off.
«Sarà una partita decisiva per entrambe le squadre - ha detto Alexandre Menino Divanei -. Queste settimane senza impegni ufficiali (il campionato è fermo dal 20 marzo scorso) ci hanno dato la possibilità di riposare e correggere gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite». La sfida pesa allo stesso modo per entrambe le squadre, ma «noi, se vogliamo raggiungere i play-off - ha detto -, dobbiamo giocare con concentrazione dal primo all'ultimo minuto».
Di fronte, però, ci sarà una squadra di spessore che detiene il miglior attacco del girone (132 gol) e nomi di spessore. Fra tutti quelli a disposizione dell'ex Bommino, spiccano il laterale Giannace (goleador del team del golfo con 30 reti), e i vari Di Pietro, Espindola e Segovia, tutti a quota 18 marcature.
«Il Taranto è in un buon momento, conosciamo le qualità dei loro atleti e solo un Giovinazzo concentrato e determinato - ha proseguito Divanei -, con la grinta e la determinazione che abbiamo dimostrato durante tutto il campionato, potrà ottenere la vittoria».
L'universale chiama a raccolta il popolo biancoverde: «Sono sicuro che il pubblico sarà il nostro sesto giocatore e ci darà la forza per raggiungere il nostro grande obiettivo. Speriamo di dare tutto in campo perché noi, giocatori, staff tecnico e dirigenza, meritiamo di raggiungere i play-off», ha concluso Divanei.
L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini. Fischio d'inizio alle ore 15.00.
«Sarà una partita decisiva per entrambe le squadre - ha detto Alexandre Menino Divanei -. Queste settimane senza impegni ufficiali (il campionato è fermo dal 20 marzo scorso) ci hanno dato la possibilità di riposare e correggere gli errori che abbiamo commesso nelle ultime partite». La sfida pesa allo stesso modo per entrambe le squadre, ma «noi, se vogliamo raggiungere i play-off - ha detto -, dobbiamo giocare con concentrazione dal primo all'ultimo minuto».
Di fronte, però, ci sarà una squadra di spessore che detiene il miglior attacco del girone (132 gol) e nomi di spessore. Fra tutti quelli a disposizione dell'ex Bommino, spiccano il laterale Giannace (goleador del team del golfo con 30 reti), e i vari Di Pietro, Espindola e Segovia, tutti a quota 18 marcature.
«Il Taranto è in un buon momento, conosciamo le qualità dei loro atleti e solo un Giovinazzo concentrato e determinato - ha proseguito Divanei -, con la grinta e la determinazione che abbiamo dimostrato durante tutto il campionato, potrà ottenere la vittoria».
L'universale chiama a raccolta il popolo biancoverde: «Sono sicuro che il pubblico sarà il nostro sesto giocatore e ci darà la forza per raggiungere il nostro grande obiettivo. Speriamo di dare tutto in campo perché noi, giocatori, staff tecnico e dirigenza, meritiamo di raggiungere i play-off», ha concluso Divanei.
L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini. Fischio d'inizio alle ore 15.00.