Il Defender Giovinazzo ospita il Cus Molise, obiettivo trovare continuità

«L'obiettivo, in casa, è sempre quello di vincere, consapevoli, però, del fatto che dall'altra parte del campo avremo una buona squadra».A dirlo è, laterale delche, oggi pomeriggio, nell'ottava giornata del raggruppamento B di serie A2 Elite, ospiterà il Cus Molise dodicesimo in classifica.I biancoverdi del presidente, che invece sono quinti (sin qui quattro vittorie, un pari e due ko) e detengono il miglior attacco del girone (37 gol, seconda migliore differenza reti nel gruppo centro-meridionale), vogliono dare continuità al blitz di Melilli.6-9 il risultato finale in Sicilia, con il poker di reti servito proprio dall'atleta nativo di Mendoza, alla seconda stagione di fila in riva all'Adriatico. «Sono molto contento dei gol, e di aver portato la squadra ad ottenere una importante vittoria fuori casa - ha detto Difonzo -. Ora, però, testa e attenzioni subito puntate al Cus Molise», reduce da tre risultati utili di fila (una vittoria e due pareggi).La squadra molisana, allenata dal tecnico Sanginario e che ha recentemente salutato il pivot Kullani, può comunque vantare atleti del calibro di Bertiz Soto, centrale cileno, oltre ai vari Vinicius Oliveira, Di Nunzio, Di Lisio, Joao Vitor, De Nisco e Palmegiani. «- ha detto ancora Difonzo -, consapevoli, però, del fatto che dall'altra parte del campo avremo una buona compagine che, nelle ultime tre partite, ha fatto cinque punti».È una squadra in salute: «Saranno di sicuro carichi e noi dobbiamo essere attenti alle loro ripartenze. Ci vorrà molta attenzione, precisione e cura dei dettagli», ha concluso il laterale. L'appuntamento è in programma al PalaPansini oggi pomeriggio. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.