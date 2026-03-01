Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso

Il, che conquista una coriacea vittoria a Campobasso con il risultato finale dinel ventunesimo turno del girone B di serie A2 Elite, non si stanca di vincere. Soprattutto, riesce ad avere la meglio anche in una gara ostica come quella contro il- i biancoverdi del presidenteerano sotto di un gol -, portando a casa la tredicesima vittoria stagionale e volano al quarto posto.È stata una gara molto complessa quella giocata in Molise, ma alla fine i giovinazzesi l'hanno portata a casa vincendo in rimonta dopo esser stati in svantaggio col risultato disino a 10' dall'ultima sirena. I molisani, dal canto loro, hanno dimostrato di non meritare la posizione di classifica che occupano, ma hanno sprecato occasioni preziose da gol che hanno pesato nell'economia del match.Al Palaunimol, Sanginario, senza i vari Lolo Suazo, Palmegiani e Di Stefano, si affida a Vinicius, Soto, Ferroni, Joao Vitor e Mantuano, mentre Menini, con Palumbo in lista, contrappone Di Capua, Piscitelli, Difonzo, Cutrignelli e Tanke. Graffia, nei primi minuti, il Cus con Joao Vitor che non aggancia l'assist di Ferroni, ma gli ospiti reagiscono con Dibenedetto che di testa pesca Tanke fermato da Vinicius.Non sono precisi nell'esecuzione Di Lisio e De Nisco, ma la vera palla-goal la costruisce Joao Vitor che spara sopra la traversa, prima di farsi perdonare con un salvataggio sulla linea di porta su Difonzo. Il match si sblocca al 17', quando per un fallo sula conseguente punizione porta allo 0-1 dello stesso pivot che sul secondo palo conclude un'intesa fra Palumbo e Divanei. Mancano solo 23" al termine della prima frazione di gara, quando per un fallo in area su Di Lisio gli arbitri indicano il penalty trasformato daper l'1-1 finale della prima metà di gara.La ripartenza di Ferroni al 3' diventa letale grazie ache insacca il 2-1. Il cronometro segna 11'15" da giocare e un fallo di Joao Vitor su Difonzo costringe la coppia arbitrale ad espellere il calcettista del Cus. Ne approfitta della superiorità numericache si libera di due avversari e al 10' segna il 2-2. È da applausi, poco dopo, la triangolazione che Dibenedetto e Tanke imbastiscono in velocità trovandocome marcatore terminale per il 2-3 all'11'.Solo 10 secondi servono a Ferroni a mettere i brividi a Di Capua che si esalta salvando il risultato. Dibenedetto ancora in evidenza al 13': recupera palla e vede liberoche delizia il pubblico con un dolce pallonetto per il 2-4. Sanginario tenta con Mantuano power play di giocarsi le ultime possibilità, mentreintercetta un passaggio e si invola verso la porta libera per il successo finale. Il palo di Di Capua e il salvataggio sulla riga bianca di Palumbo servono solo per la cronaca. Finisce 2-5.