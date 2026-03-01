Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Il Defender Giovinazzo C5 non sbaglia, espugna anche Campobasso

I biancoverdi di Menini, sotto 2-1 a 10’ dal termine, si impongono 2-5 (doppietta di Difonzo) e volano al quarto posto

Giovinazzo - domenica 1 marzo 2026 10.16
Il Defender Giovinazzo C5, che conquista una coriacea vittoria a Campobasso con il risultato finale di 2-5 nel ventunesimo turno del girone B di serie A2 Elite, non si stanca di vincere. Soprattutto, riesce ad avere la meglio anche in una gara ostica come quella contro il Cus Molise - i biancoverdi del presidente Carlucci erano sotto di un gol -, portando a casa la tredicesima vittoria stagionale e volano al quarto posto.

È stata una gara molto complessa quella giocata in Molise, ma alla fine i giovinazzesi l'hanno portata a casa vincendo in rimonta dopo esser stati in svantaggio col risultato di 2-1 sino a 10' dall'ultima sirena. I molisani, dal canto loro, hanno dimostrato di non meritare la posizione di classifica che occupano, ma hanno sprecato occasioni preziose da gol che hanno pesato nell'economia del match.

Al Palaunimol, Sanginario, senza i vari Lolo Suazo, Palmegiani e Di Stefano, si affida a Vinicius, Soto, Ferroni, Joao Vitor e Mantuano, mentre Menini, con Palumbo in lista, contrappone Di Capua, Piscitelli, Difonzo, Cutrignelli e Tanke. Graffia, nei primi minuti, il Cus con Joao Vitor che non aggancia l'assist di Ferroni, ma gli ospiti reagiscono con Dibenedetto che di testa pesca Tanke fermato da Vinicius.

Non sono precisi nell'esecuzione Di Lisio e De Nisco, ma la vera palla-goal la costruisce Joao Vitor che spara sopra la traversa, prima di farsi perdonare con un salvataggio sulla linea di porta su Difonzo. Il match si sblocca al 17', quando per un fallo su Fanfulla la conseguente punizione porta allo 0-1 dello stesso pivot che sul secondo palo conclude un'intesa fra Palumbo e Divanei. Mancano solo 23" al termine della prima frazione di gara, quando per un fallo in area su Di Lisio gli arbitri indicano il penalty trasformato da De Nisco per l'1-1 finale della prima metà di gara.

La ripartenza di Ferroni al 3' diventa letale grazie a Joao Vitor che insacca il 2-1. Il cronometro segna 11'15" da giocare e un fallo di Joao Vitor su Difonzo costringe la coppia arbitrale ad espellere il calcettista del Cus. Ne approfitta della superiorità numerica Tanke che si libera di due avversari e al 10' segna il 2-2. È da applausi, poco dopo, la triangolazione che Dibenedetto e Tanke imbastiscono in velocità trovando Difonzo come marcatore terminale per il 2-3 all'11'.

Solo 10 secondi servono a Ferroni a mettere i brividi a Di Capua che si esalta salvando il risultato. Dibenedetto ancora in evidenza al 13': recupera palla e vede libero Divanei che delizia il pubblico con un dolce pallonetto per il 2-4. Sanginario tenta con Mantuano power play di giocarsi le ultime possibilità, mentre Difonzo intercetta un passaggio e si invola verso la porta libera per il successo finale. Il palo di Di Capua e il salvataggio sulla riga bianca di Palumbo servono solo per la cronaca. Finisce 2-5.
  • Giovinazzo Calcio a 5
AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
1 marzo 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi vince di misura
Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
1 marzo 2026 Tempo variabile su Giovinazzo nella prima domenica di marzo
Altri contenuti a tema
Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale» Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale» Il portiere biancoverde parla alla vigilia della sfida di Campobasso contro il Cus Molise: «Ci sarà da soffrire»
Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo Settebello Defender, tripletta di Difonzo: il Giovinazzo torna al successo I biancoverdi di Menini, reduci dal ko in campionato contro la Lazio, superano 7-3 il Melilli. Doppietta di Cutrignelli
Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare» Il pivot biancoverde, autore di un poker a Roma contro la Lazio: «Vogliamo continuare a rincorrere i play-off»
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio I biancoverdi di Menini espugnano la Capitale dopo i tempi supplementari. Poker di Difonzo, adesso il Canicattì
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 I padroni di casa, al 20’, erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato I biancoverdi di Menini dilagano con la tripletta di Cutrignelli e le doppiette di Dibenedetto e Divanei
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Tanke, di nuovo lui, veste ancora i panni del bomber: tripletta per lui, 15 i gol in stagione. Biancoverdi sempre quinti
A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra "
28 febbraio 2026 A Giovinazzo torna "Tesori d'Arte Sacra"
Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
28 febbraio 2026 Palestre scuole superiori, approvato il Protocollo d’Intesa dalla Città Metropolitana
AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
28 febbraio 2026 AFP Giovinazzo, il Lodi prima della Coppa
Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale»
28 febbraio 2026 Di Capua avvisa il Defender Giovinazzo C5: «Ogni gara una finale»
Nel Barese sequestrati oltre tremila ricci di mare nei primi 20 giorni di febbraio
28 febbraio 2026 Nel Barese sequestrati oltre tremila ricci di mare nei primi 20 giorni di febbraio
Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
27 febbraio 2026 Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO
La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
27 febbraio 2026 La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
27 febbraio 2026 D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.