Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso»

Mai sottovalutare l'orgoglio di un guerriero. E se c'è uno in casache non ha ancora digerito l'eliminazione dalla Coppa Italia, a poche ore dal test esterno col, nel ventiduesimo turno del girone B di serie A2 Elite, quello è«Dopo la partita di martedì - ha detto - ho voluto staccare, sentendo solo pochi compagni. L'eliminazione ai quarti può capitare, ma», le parole del laterale. «Sicuramente l'umore dopo una sconfitta non può essere alto - ha continuato -, ma siamo consapevoli di essere una squadra giovane che, gara dopo gara, acquista sempre di più fiducia ed esperienza in sé stessa».Il club del presidenteè quarto in campionato a quota 41 punti, in piena zona play-off. E questo è merito anche «del tecnico Menini che ci sta mettendo del suo per far sì che questa squadra cresca il più in fretta possibile: mi ha sorpreso davvero molto - le parole dell'atleta -, lo conoscevo da giocatore, ma non mi aspettavo».I biancoverdi, prossimi avversari del Sulmona, rincorrono la vice capolista di mister Ricci e di Douglas Nicolodi a cinque lunghezze. «Il prossimo sarà un test importante - ha detto Cutrignelli - in cui venderemo carissima la pelle per portare i punti a casa. Il Sulmona non è lì per caso,, d'altronde le prestazioni migliori le abbiamo ottenute proprio fuori casa».Cutrignelli sarà della partita? «Per fortuna tutti gli esami a cui mi sono sottoposto sono risultati negativi e questo, soprattutto per la mia mente, è importante.». La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palazzetto Serafini di Sulmona. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.