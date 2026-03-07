Nicola Cutrignelli
Il Defender Giovinazzo C5 cerca il riscatto, Cutrignelli: «Sono fiducioso»

I biancoverdi, reduci dall’eliminazione dalla Coppa Italia, giocheranno a Sulmona: «Venderemo cara la pelle per portare i punti a casa»

Giovinazzo - sabato 7 marzo 2026
Mai sottovalutare l'orgoglio di un guerriero. E se c'è uno in casa Defender Giovinazzo C5 che non ha ancora digerito l'eliminazione dalla Coppa Italia, a poche ore dal test esterno col Sulmona Futsal, nel ventiduesimo turno del girone B di serie A2 Elite, quello è Nicola Cutrignelli.

«Dopo la partita di martedì - ha detto - ho voluto staccare, sentendo solo pochi compagni. L'eliminazione ai quarti può capitare, ma noi ci tenevamo tanto a quella competizione», le parole del laterale. «Sicuramente l'umore dopo una sconfitta non può essere alto - ha continuato -, ma siamo consapevoli di essere una squadra giovane che, gara dopo gara, acquista sempre di più fiducia ed esperienza in sé stessa».

Il club del presidente Carlucci è quarto in campionato a quota 41 punti, in piena zona play-off. E questo è merito anche «del tecnico Menini che ci sta mettendo del suo per far sì che questa squadra cresca il più in fretta possibile: mi ha sorpreso davvero molto - le parole dell'atleta -, lo conoscevo da giocatore, ma non mi aspettavo un allenatore così preparato al suo secondo anno».

I biancoverdi, prossimi avversari del Sulmona, rincorrono la vice capolista di mister Ricci e di Douglas Nicolodi a cinque lunghezze. «Il prossimo sarà un test importante - ha detto Cutrignelli - in cui venderemo carissima la pelle per portare i punti a casa. Il Sulmona non è lì per caso, ma sono fiducioso, d'altronde le prestazioni migliori le abbiamo ottenute proprio fuori casa».

Cutrignelli sarà della partita? «Per fortuna tutti gli esami a cui mi sono sottoposto sono risultati negativi e questo, soprattutto per la mia mente, è importante. Dovrei essere di supporto alla squadra». La gara di campionato, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palazzetto Serafini di Sulmona. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
