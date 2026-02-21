Bernardo Difonzo
Bernardo Difonzo

Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»

Il pivot biancoverde, autore di un poker a Roma contro la Lazio: «Vogliamo continuare a rincorrere i play-off»

Giovinazzo - sabato 21 febbraio 2026
Bernardo Difonzo, autore di un poker di reti nella gara secca di Roma vinta contro la Lazio per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, torna sulla sconfitta di sette giorni fa, sempre nella Capitale, alla vigilia della sfida casalinga contro il Città di Melilli, nella ventesima giornata del girone B di serie A2 Elite.

«Sono molto contento per il passaggio al turno successivo e per i miei gol - ha detto il pivot argentino -, ma è difficile spiegare la sconfitta in campionato: nel primo tempo non siamo proprio scesi in campo e abbiamo subìto tre gol in pochi minuti, tornando negli spogliatoi sotto addirittura di cinque reti. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile rimontare».

«Eppure - ha detto Difonzo - nel secondo tempo abbiamo messo in campo una gran bella reazione, ma non siamo riusciti a concretizzare la prestazione di un risultato positivo». Adesso, però, è il turno della formazione siciliana del tecnico Everton Batata che, reduce dal blitz di Soverato e nonostante il penultimo posto in classifica in piena zona retrocessione, ha in rosa atleti del calibro di Rizzo (18 gol fino a questo momento), Bocci (16), Failla, Gianino e Spampinato.

«Sappiamo che loro sono in difficoltà e sono a caccia di punti - ha detto ancora Difonzo -, ma anche noi ne abbiamo bisogno perché vogliamo a tutti i costi conquistare i play-off, continuando a rimanere nelle parti alte della classifica. Vogliamo continuare a vincere, a questo punto della stagione sportiva non possiamo sbagliare».

L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
Presente e futuro dell'IVE a Giovinazzo: le parole di Ada Iessi
21 febbraio 2026 Presente e futuro dell'IVE a Giovinazzo: le parole di Ada Iessi
Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
21 febbraio 2026 Le farmacie di turno a Giovinazzo dal 21 al 28 febbraio
Altri contenuti a tema
Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio Il Defender Giovinazzo C5 si riscatta in Coppa Italia: 2-5 alla Lazio I biancoverdi di Menini espugnano la Capitale dopo i tempi supplementari. Poker di Difonzo, adesso il Canicattì
Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 Il Defender Giovinazzo C5 ferma la sua corsa, vince la Lazio 7-3 I padroni di casa, al 20’, erano già sul 5-0. E domani si replica con la gara secca della Coppa Italia di serie A2 Elite
Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» Defender Giovinazzo C5, Divanei: «Sappiamo l’importanza della doppia gara con la Lazio» I biancoverdi di mister Menini saranno impegnati nel tour de force capitolino: in programma due partite fra sabato e lunedì
Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato Defender Giovinazzo C5, vittoria con il pallottoliere: 11-0 al Soverato I biancoverdi di Menini dilagano con la tripletta di Cutrignelli e le doppiette di Dibenedetto e Divanei
Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Il Defender Giovinazzo C5 non si ferma più, vince anche a Pescara: 5-6 Tanke, di nuovo lui, veste ancora i panni del bomber: tripletta per lui, 15 i gol in stagione. Biancoverdi sempre quinti
Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento Il Defender Giovinazzo frena la corsa della capolista: 4-4 col Benevento I biancoverdi di Menini, in vantaggio 4-2 (in rete anche Di Capua), subiscono la rimonta degli ospiti nella ripresa
Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame» Il Defender Giovinazzo C5 attende il Benevento. Menini: «Abbiamo fame» I biancoverdi sono reduci da due vittorie di fila. Il responsabile tecnico lo promette: «Faremo una grande gara»
Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione Defender Giovinazzo C5, a Mascalucia una vittoria mai in discussione La squadra di Menini si impone 1-5 con cinque marcatori diversi e vola al quinto posto con vista sui play-off
Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi
21 febbraio 2026 Flavia Cassano convocata in Nazionale per l’International Gymnastics Marathon di Tbilisi
Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli "
20 febbraio 2026 Piano Sociale di zona 2026-2028, il sindaco di Giovinazzo in visita alla Comunità Terapeutica "Cipparoli"
Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
20 febbraio 2026 Porta Futuro Giovinazzo, un incontro tutto al femminile
Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
19 febbraio 2026 Mareggiate a Ponente, danneggiata base della rampa per disabili
Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
19 febbraio 2026 Dissesto idrogeologico: 5,6 milioni per Lama Castello a Giovinazzo
Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
19 febbraio 2026 Fuochi di Sant'Antonio Abate, il bilancio degli organizzatori
"Fototrofio - trame dello sguardo " alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
19 febbraio 2026 "Fototrofio - trame dello sguardo" alla Cittadella della Cultura di Giovinazzo
Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
19 febbraio 2026 Coldiretti: «Pioggia salva Puglia da siccità, ma fenomeni estremi impattano sull'89% dei comuni»
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.