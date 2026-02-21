Il Defender Giovinazzo aspetta il Melilli. Difonzo: «Non possiamo sbagliare»

, autore di un poker di reti nella gara secca di Roma vinta contro la Lazio per la qualificazione al turno successivo di Coppa Italia, torna sulla sconfitta di sette giorni fa, sempre nella Capitale, alla vigilia della sfida casalinga contro il, nella ventesima giornata del girone B di serie A2 Elite.«Sono molto contento per il passaggio al turno successivo e per i miei gol - ha detto il pivot argentino -, ma è difficile spiegare la sconfitta in campionato: nel primo tempo non siamo proprio scesi in campo e, tornando negli spogliatoi sotto addirittura di cinque reti. Sapevamo che sarebbe stato molto difficile rimontare».«Eppure - ha detto Difonzo - nel secondo tempo abbiamo messo in campo, ma non siamo riusciti a concretizzare la prestazione di un risultato positivo». Adesso, però, è il turno della formazione siciliana del tecnico Everton Batata che, reduce dal blitz di Soverato e nonostante il penultimo posto in classifica in piena zona retrocessione, ha in rosa atleti del calibro di Rizzo (18 gol fino a questo momento), Bocci (16), Failla, Gianino e Spampinato.«Sappiamo che loro sono in difficoltà e sono a caccia di punti - ha detto ancora Difonzo -, ma anche noi ne abbiamo bisogno perché vogliamo a tutti i costi conquistare i play-off, continuando a rimanere nelle parti alte della classifica. Vogliamo continuare a vincere, a questo punto della stagione sportiva».L'appuntamento, in programma questo pomeriggio, si disputerà al PalaPansini di Giovinazzo. Fischio d'inizio alle ore 16.00.